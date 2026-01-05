Правительство расширило поддержку прифронтовых регионов: что изменилось

Прифронтовые регионы остаются ключевым приоритетом правительства — в них проживает 6,6 млн. украинцев, и именно они формируют пояс безопасности государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, в течение года правительственная команда посетила все прифронтовые области, чтобы наработать целевой пакет поддержки людей, общин и бизнеса, охвативший 230 общин.

Для медицинских работников в прифронтовых общинах правительство отменило понижающий коэффициент оплаты труда. В 2026 году медики первичного звена на этих территориях получат зарплату до 35 тыс. грн.

Также обеспечены доплаты для 25 тысяч учителей – по 4 тыс. грн ежемесячно.

В 2025 году государство инвестировало в строительство 96 подземных школ-укрытий в прифронтовых регионах. Впервые в бюджете на следующий год заложено 1 млрд грн на строительство укрытий в детских садах.

Кроме того, с сентября все учащиеся 1–11 классов в прифронтовых общинах получают бесплатное питание.

Энергетика и когенерация

Для обеспечения стабильного теплоснабжения правительство ввело специальный сниженный тариф на природный газ для когенерационных установок в прифронтовых областях — 19 тыс. грн за тысячу кубометров.

Поддержка бизнеса и производителей

Политика "Сделано в Украине" была адаптирована к условиям работы предприятий вблизи линии фронта с учетом повышенных рисков безопасности и экономических рисков. Для критически важных предприятий введено 100-процентное бронирование работников.

Расширена программа "Доступные кредиты 5–7–9%": для инвестиционных кредитов в прифронтовых регионах установлена льготная ставка на уровне 1%, а срок действия таких кредитов можно продлить до конца 2027 года.

Также запущена грантовая программа для восстановления перерабатывающих предприятий, поврежденных в результате обстрелов, с возможностью получения до 16 млн грн на закупку оборудования. По состоянию на конец года было утверждено 16 заявок, из которых 13 профинансировано на общую сумму 148,8 млн. грн. С 1 января начинает действовать страхование имущества от военных рисков: для предприятий из зон повышенного риска размер компенсации может достигать 10 млн грн.

Отдельно расширена поддержка аграрного сектора на орошаемых землях, увеличена доля государственного финансирования инвестиций в сады и теплицы, а также введена субсидия в размере 1 000 грн за гектар засеянных угодий.

Зимняя поддержка населения

В рамках зимней поддержки населения для прифронтовых общин реализуется национальная программа социальной защиты. В частности, введен мораторий на отключение водо- и электроснабжения за долги. Государство компенсирует 100 кВтч электроэнергии на одного человека ежемесячно в течение отопительного периода.

В общей сложности 282 тысячи семей получили денежные выплаты на сумму 180 млн грн. Кроме этого, более 273 тысяч домохозяйств получили по 19 400 грн для закупки дров на отопительный сезон.

Премьер-министр подчеркнула, что прифронтовые регионы и дальше будут оставаться в центре государственной политики. В Государственном бюджете на соответствующий год предусмотрено 10,4 млрд грн дотаций, а также 30,4 млрд грн на компенсацию потерь доходов общин, вызванных войной.