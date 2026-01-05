Уряд розширив підтримку прифронтових регіонів: що змінилося

Прифронтові регіони залишаються ключовим пріоритетом уряду — у них проживає 6,6 млн українців, і саме вони формують безпековий пояс держави.

За її словами, протягом року урядова команда відвідала всі прифронтові області, щоб напрацювати цільовий пакет підтримки людей, громад і бізнесу, який охопив 230 громад.

Для медичних працівників у прифронтових громадах уряд скасував знижувальний коефіцієнт оплати праці. У 2026 році медики первинної ланки на цих територіях отримуватимуть зарплату до 35 тис. грн.

Також забезпечено доплати для 25 тисяч учителів — по 4 тис. грн щомісяця.

У 2025 році держава інвестувала у будівництво 96 підземних шкіл-укриттів у прифронтових регіонах. Уперше в бюджеті на наступний рік закладено 1 млрд грн на зведення укриттів у дитячих садках.

Крім того, з вересня всі учні 1–11 класів у прифронтових громадах отримують безоплатне харчування.

Енергетика та когенерація

Для забезпечення стабільного теплопостачання уряд запровадив спеціальний знижений тариф на природний газ для когенераційних установок у прифронтових областях — 19 тис. грн за тисячу кубометрів.

Підтримка бізнесу та виробників

Політику "Зроблено в Україні" було адаптовано до умов роботи підприємств поблизу лінії фронту з урахуванням підвищених безпекових та економічних ризиків. Для критично важливих підприємств запроваджено 100-відсоткове бронювання працівників.

Розширено програму "Доступні кредити 5–7–9%": для інвестиційних кредитів у прифронтових регіонах встановлено пільгову ставку на рівні 1%, а строк дії таких кредитів можна продовжити до кінця 2027 року.

Також запущено грантову програму для відновлення переробних підприємств, пошкоджених унаслідок обстрілів, із можливістю отримання до 16 млн грн на закупівлю обладнання. Станом на кінець року було затверджено 16 заявок, із яких 13 профінансовано на загальну суму 148,8 млн грн. Із 1 січня починає діяти страхування майна від воєнних ризиків: для підприємств із зон підвищеного ризику розмір компенсації може сягати до 10 млн грн.

Окремо розширено підтримку аграрного сектору на зрошуваних землях, збільшено частку державного фінансування інвестицій у сади та теплиці, а також запроваджено субсидію в розмірі 1 000 грн за гектар засіяних угідь.

Зимова підтримка населення

У межах зимової підтримки населення для прифронтових громад реалізується національна програма соціального захисту. Зокрема, запроваджено мораторій на відключення водо- та електропостачання за борги. Держава компенсує 100 кВт·год електроенергії на одну людину щомісяця протягом опалювального періоду.

Загалом 282 тисячі сімей отримали грошові виплати на суму 180 млн грн. Окрім цього, понад 273 тисячі домогосподарств одержали по 19 400 грн для закупівлі дров на опалювальний сезон.

Прем’єр-міністерка наголосила, що прифронтові регіони й надалі залишатимуться в центрі державної політики. У Державному бюджеті на відповідний рік передбачено 10,4 млрд грн дотацій, а також 30,4 млрд грн на компенсацію втрат доходів громад, спричинених війною.