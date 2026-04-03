Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство упростило отчетность для бизнеса с низким экологическим воздействием / Минэкономики

Кабинет министров Украины разрешил предприятиям с незначительным уровнем влияния на окружающую среду представлять упрощенную форму ежегодной отчетности. В частности, такие предприятия могут вносить информацию в основную часть отчета в произвольной форме.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Речь идет о предприятиях, объекты которых принадлежат третьей группе в соответствии с законом "Об охране атмосферного воздуха".

Соответствующие изменения внесены в порядок представления и обнародования отчета о соблюдении условий разрешения на выбросы и выполнения мер контроля соблюдения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Постановление правительство приняло 1 апреля 2026 года.

Правительство отмечает, что новый подход позволяет оптимизировать отчетные процедуры для бизнеса с низким уровнем воздействия на окружающую среду и повысить эффективность взаимодействия между государством и предприятиями.

В то же время, изменения не предусматривают ослабления экологических требований. Субъекты хозяйствования по-прежнему обязаны соблюдать установленные нормативы предельно допустимых выбросов, условий разрешений и обеспечивать надлежащий контроль за их исполнением.

В Кабмине подчеркивают, что решение является частью политики дерегуляции и направлено на уменьшение административной нагрузки на бизнес без снижения уровня экологической защиты.

Напомним, Кабинет министров Украины 5 февраля 2026 одобрил ряд решений в сфере экологии и контроля промышленных выбросов.

Автор:
Татьяна Гойденко