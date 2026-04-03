Правительство упростило отчетность для бизнеса с низким экологическим воздействием
Кабинет министров Украины разрешил предприятиям с незначительным уровнем влияния на окружающую среду представлять упрощенную форму ежегодной отчетности. В частности, такие предприятия могут вносить информацию в основную часть отчета в произвольной форме.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Речь идет о предприятиях, объекты которых принадлежат третьей группе в соответствии с законом "Об охране атмосферного воздуха".
Соответствующие изменения внесены в порядок представления и обнародования отчета о соблюдении условий разрешения на выбросы и выполнения мер контроля соблюдения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Постановление правительство приняло 1 апреля 2026 года.
Правительство отмечает, что новый подход позволяет оптимизировать отчетные процедуры для бизнеса с низким уровнем воздействия на окружающую среду и повысить эффективность взаимодействия между государством и предприятиями.
В то же время, изменения не предусматривают ослабления экологических требований. Субъекты хозяйствования по-прежнему обязаны соблюдать установленные нормативы предельно допустимых выбросов, условий разрешений и обеспечивать надлежащий контроль за их исполнением.
В Кабмине подчеркивают, что решение является частью политики дерегуляции и направлено на уменьшение административной нагрузки на бизнес без снижения уровня экологической защиты.
Напомним, Кабинет министров Украины 5 февраля 2026 одобрил ряд решений в сфере экологии и контроля промышленных выбросов.