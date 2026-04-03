Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Уряд спростив звітність для бізнесу з низьким екологічним впливом / Мінекономіки

Кабінет міністрів України дозволив підприємствам із незначним рівнем впливу на довкілля подавати спрощену форму щорічної звітності. Зокрема, такі суб’єкти господарювання можуть вносити інформацію до основної частини звіту у довільній формі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Йдеться про підприємства, об’єкти яких належать до третьої групи відповідно до закону "Про охорону атмосферного повітря".

Відповідні зміни внесено до порядку подання та оприлюднення звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів контролю за дотриманням гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. Постанову уряд ухвалив 1 квітня 2026 року.

Уряд зазначає, що новий підхід дозволяє оптимізувати звітні процедури для бізнесу з низьким рівнем впливу на довкілля та підвищити ефективність взаємодії між державою і підприємствами.

Водночас зміни не передбачають послаблення екологічних вимог. Суб’єкти господарювання, як і раніше, зобов’язані дотримуватися встановлених нормативів гранично допустимих викидів, умов дозволів і забезпечувати належний контроль за їх виконанням.

У Кабміні підкреслюють, що рішення є частиною політики дерегуляції та спрямоване на зменшення адміністративного навантаження на бізнес без зниження рівня екологічного захисту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 5 лютого 2026 року схвалив низку рішень у сфері екології та контролю промислових викидів.

Автор:
Тетяна Гойденко