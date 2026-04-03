Уряд спростив звітність для бізнесу з низьким екологічним впливом

Кабінет міністрів України дозволив підприємствам із незначним рівнем впливу на довкілля подавати спрощену форму щорічної звітності. Зокрема, такі суб’єкти господарювання можуть вносити інформацію до основної частини звіту у довільній формі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Йдеться про підприємства, об’єкти яких належать до третьої групи відповідно до закону "Про охорону атмосферного повітря".

Відповідні зміни внесено до порядку подання та оприлюднення звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів контролю за дотриманням гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. Постанову уряд ухвалив 1 квітня 2026 року.

Уряд зазначає, що новий підхід дозволяє оптимізувати звітні процедури для бізнесу з низьким рівнем впливу на довкілля та підвищити ефективність взаємодії між державою і підприємствами.

Водночас зміни не передбачають послаблення екологічних вимог. Суб’єкти господарювання, як і раніше, зобов’язані дотримуватися встановлених нормативів гранично допустимих викидів, умов дозволів і забезпечувати належний контроль за їх виконанням.

У Кабміні підкреслюють, що рішення є частиною політики дерегуляції та спрямоване на зменшення адміністративного навантаження на бізнес без зниження рівня екологічного захисту.

