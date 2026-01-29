Правительство утвердило порядок предоставления дополнительной дотации общинам в 2026 году: предусмотрено 30,4 млрд грн

28 января Кабинет Министров Украины утвердил Порядок и условия предоставления в 2026 году дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам. Речь идет о финансовой поддержке общин на деоккупированных, временно оккупированных, прифронтовых и других территориях, испытавших негативное влияние вследствие полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Решение Правительства определяет четкий механизм распределения дотации и направлен на поддержку финансовой способности общин, потерявших часть ресурсного потенциала из-за войны войны. Это должно обеспечить непрерывное исполнение базовых полномочий органов местного самоуправления.

В Государственном бюджете Украины на 2026 год по соответствующей бюджетной программе предусмотрено 30,4 млрд. грн. дополнительной дотации. Из этой суммы:

12,7 млрд грн уже распределено между местными бюджетами;

17,7 млрд грн составляет нераспределенный остаток, который будет направляться общинам в течение года в соответствии с утвержденным Порядком.

Порядком предусмотрено ежеквартальное распределение дополнительной дотации в 2026 году с учетом фактических поступлений в бюджеты.

В частности:

для местных бюджетов (кроме бюджета города и бюджетов временно оккупированных территорий) объемы дотации будут определяться с учетом поступлений налога на доходы физических лиц;

для местных бюджетов прифронтовых территорий (кроме временно оккупированных) с учетом поступлений налога на недвижимое имущество, платы за землю и единого налога;

для областных бюджетов - с учетом поступлений налога на прибыль предприятий.

Также Камин принял распоряжение, разработанное Министерством финансов, по распределению дополнительной дотации местным бюджетам в сумме 2,95 млрд. грн. в 2026 году.