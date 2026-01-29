Уряд затвердив порядок надання додаткової дотації громадам у 2026 році: передбачено 30,4 млрд грн

28 січня Кабінет міністрів України затвердив Порядок та умови надання у 2026 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. Йдеться про фінансову підтримку громад на деокупованих, тимчасово окупованих, прифронтових та інших територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Рішення Уряду визначає чіткий механізм розподілу дотації та спрямоване на підтримку фінансової спроможності громад, які втратили частину ресурсного потенціалу через війну. Це має забезпечити безперервне виконання базових повноважень органів місцевого самоврядування.

У Державному бюджеті України на 2026 рік за відповідною бюджетною програмою передбачено 30,4 млрд грн додаткової дотації. З цієї суми:

12,7 млрд грн уже розподілено між місцевими бюджетами;

17,7 млрд грн становить нерозподілений залишок, який буде спрямовуватися громадам протягом року відповідно до затвердженого Порядку.

Порядком передбачено щоквартальний розподіл додаткової дотації у 2026 році з урахуванням фактичних надходжень до відповідних бюджетів.

Зокрема:

для місцевих бюджетів (крім бюджету міста Києва та бюджетів тимчасово окупованих територій) обсяги дотації визначатимуться з урахуванням надходжень податку на доходи фізичних осіб;

для місцевих бюджетів прифронтових територій (крім тимчасово окупованих) — з урахуванням надходжень податку на нерухоме майно, плати за землю та єдиного податку;

для обласних бюджетів — з урахуванням надходжень податку на прибуток підприємств.

Також Камін ухвалив розпорядження, розроблене Міністерством фінансів, щодо розподілу додаткової дотації місцевим бюджетам у сумі 2,95 млрд грн у 2026 році.