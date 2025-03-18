Правительство ввело новый порядок компенсации расходов на питание военных в гражданских больницах

Кабинет министров по предложению Министерства обороны установил предельный размер компенсации затрат на улучшенное питание военных, находящихся на лечении в гражданских учреждениях здравоохранения.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О новом механизме компенсации затрат

Согласно новому порядку вместо фиксированной оплаты за питание в течение определенного периода внедряется компенсация реальных расходов медицинских учреждений на продукты для организации улучшенного питания военнослужащих.

В то же время такая компенсация не будет превышать установленного правительством предельного размера.

Соответствующие изменения были утверждены постановлением Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров относительно предельного размера оплаты расходов на улучшенное питание военнослужащих», принятого на сегодняшнем заседании.

О питании военнослужащих

Заметим, через DOT-Chain воинские части смогут подавать претензии по качеству продуктов. Это позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных, и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.

Ранее сообщалось, что Минобороны ввело новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки будут происходить только после лабораторного контроля, а их учет будет осуществляться в ИТ-системе DOT-Chain.