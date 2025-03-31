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Правительство выделило 1,9 млрд грн на компенсацию процентов по программе "5-7-9%"
Правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 1,9 млрд грн для компенсации процентов по кредитам, предоставленным бизнесу в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в марте, а также для погашения задолженности перед банками за прошлые периоды. Это уже третье финансирование программы в 2025 году.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что суммарно с начала года правительство направило на эти нужды уже 5,1 млрд грн.
Выплаты производятся без задержек в пределах предусмотренных 18 млрд грн на 2025 год.
Благодаря программе предприниматели могут привлечь до 150 млн грн на инвестиционные цели — именно такие проекты сегодня приоритетны. В частности государство стремится поддержать бизнес в зонах высокого военного риска. Для таких предприятий программа предусматривает пониженную ставку по инвестиционным кредитам — 1% годовых в течение первых 24 месяцев и 5% в дальнейшем, отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.
По данным Фонда развития предпринимательства с начала 2025 года, на реализацию инвестиционных проектов в рамках программы банки выдали 5,1 млрд грн. Бизнес, работающий в зоне высокого военного риска, привлек 4,3 млрд грн.
Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в агросекторе и в сфере торговли.
По суммам заключенных кредитных договоров лидируют:
- Львовская;
- Днепропетровская;
- Киевская;
- Одесская;
- Харьковская;
- Винницкая;
- Полтавской области;
- Киев.
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (50,8 тыс.), Ощадбанк (16,7 тыс.) и Укргазбанк (6 тыс.).
Справка:
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является составляющей политики развития украинских производителей "Зроблено в Україні" и направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий.
Программа реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки.
Напомним, за прошедшую неделю в рамках программы предприниматели получили от уполномоченных банков 892 льготных кредита на общую сумму 3,4 млрд грн.