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Уряд виділив 1,9 млрд грн на компенсацію відсотків за програмою "5-7-9%"
Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 1,9 млрд грн для компенсації відсотків за кредитами, наданими бізнесу в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%” у березні, а також для погашення заборгованості перед банками за минулі періоди. Це вже третє фінансування програми у 2025 році.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що сумарно від початку року Уряд спрямував на ці потреби вже 5,1 млрд грн.
Виплати здійснюються без затримок у межах передбачених 18 млрд грн на 2025 рік.
Завдяки програмі підприємці можуть залучити до 150 млн грн на інвестиційні цілі — саме такі проєкти сьогодні є пріоритетними. Зокрема, держава прагне підтримати бізнес у зонах високого воєнного ризику. Для таких підприємств програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами — 1% річних протягом перших 24 місяців та 5% надалі, наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
За даними Фонду розвитку підприємництва з початку 2025 року на реалізацію інвестиційних проєктів у рамках програми банки видали 5,1 млрд грн. Бізнес, який працює в зоні високого воєнного ризику залучив 4,3 млрд грн.
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі та у сфері торгівлі.
За сумами укладених кредитних договорів лідирують:
- Львівська;
- Дніпропетровська;
- Київська;
- Одеська;
- Харківська;
- Вінницька;
- Полтавська області;
- Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (50,8 тис.), Ощадбанк (16,7 тис.) та Укргазбанк (6 тис.).
Довідково:
Програма "Доступні кредити 5-7-9 %" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів коштом державних компенсацій або державних гарантій.
Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.
Нагадаємо, за минулий тиждень у межах програми підприємці отримали від уповноважених банків 892 пільгові кредити на загальну суму 3,4 млрд грн