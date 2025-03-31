Уряд виділив 1,9 млрд грн на компенсацію відсотків за програмою "5-7-9%"

Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 1,9 млрд грн для компенсації відсотків за кредитами, наданими бізнесу в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%” у березні, а також для погашення заборгованості перед банками за минулі періоди. Це вже третє фінансування програми у 2025 році.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що сумарно від початку року Уряд спрямував на ці потреби вже 5,1 млрд грн.

Виплати здійснюються без затримок у межах передбачених 18 млрд грн на 2025 рік.

Завдяки програмі підприємці можуть залучити до 150 млн грн на інвестиційні цілі — саме такі проєкти сьогодні є пріоритетними. Зокрема, держава прагне підтримати бізнес у зонах високого воєнного ризику. Для таких підприємств програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами — 1% річних протягом перших 24 місяців та 5% надалі, наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За даними Фонду розвитку підприємництва з початку 2025 року на реалізацію інвестиційних проєктів у рамках програми банки видали 5,1 млрд грн. Бізнес, який працює в зоні високого воєнного ризику залучив 4,3 млрд грн.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі та у сфері торгівлі.

За сумами укладених кредитних договорів лідирують:

Львівська;

Дніпропетровська;

Київська;

Одеська;

Харківська;

Вінницька;

Полтавська області;

Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (50,8 тис.), Ощадбанк (16,7 тис.) та Укргазбанк (6 тис.).

Довідково:

Програма "Доступні кредити 5-7-9 %" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів коштом державних компенсацій або державних гарантій.

Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.

Нагадаємо, за минулий тиждень у межах програми підприємці отримали від уповноважених банків 892 пільгові кредити на загальну суму 3,4 млрд грн