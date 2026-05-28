Правительство выделило более 10 млрд грн на закупку оружия для ВСУ

Кабинет министров направил дополнительные 10,8 млрд грн на закупку вооружения, ремонт военной техники и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Средства аккумулировали в специальном фонде госбюджета благодаря налоговым поступлениям и лицензионным сборам от игорного бизнеса и лотерей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Дополнительные средства на армию

Из общей суммы 9 млрд. грн. предусмотрено на приобретение нового вооружения, ремонт и модернизацию военной техники. Еще почти 2 млрд грн будут направлены на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности на расширение производства и оперативное внедрение технологий, которые доказали эффективность непосредственно на поле боя.

Финансирование удалось обеспечить благодаря поступлениям от налога на доходы физических лиц, а также лицензионным платежам в сфере игорного бизнеса и лотерей.

В правительстве отмечают, что все внутренние ресурсы государства сегодня направляются, прежде всего, на поддержку Сил обороны Украины.

Также отмечается, что украинские военные и производители вооружения продолжают активно внедрять современные технологии, формируя новые подходы к ведению войны. Эти изменения, по оценкам правительства, признают как международные партнеры Украины, так и противники. Государство, в свою очередь, продолжает поддерживать развитие оборонных технологий и масштабирование инновационных решений для фронта.

Напомним, Министерство обороны совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.