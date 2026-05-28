Уряд виділив понад 10 млрд грн на закупівлю зброї для ЗСУ

зброя, війна
На розвиток українського ОПК спрямують майже 2 млрд грн / Урядовий портал

Кабінет міністрів спрямував додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю озброєння, ремонт військової техніки та розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Кошти акумулювали у спеціальному фонді держбюджету завдяки податковим надходженням і ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Додаткові кошти на армію

Із загальної суми 9 млрд грн передбачено на придбання нового озброєння, ремонт і модернізацію військової техніки. Ще майже 2 млрд грн спрямують на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, зокрема на розширення виробництва та оперативне впровадження технологій, які довели ефективність безпосередньо на полі бою.

Фінансування вдалося забезпечити завдяки надходженням від податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним платежам у сфері грального бізнесу та лотерей.

В уряді наголошують, що всі внутрішні ресурси держави сьогодні спрямовуються насамперед на підтримку Сил оборони України.

Також зазначається, що українські військові та виробники озброєння продовжують активно впроваджувати сучасні технології, формуючи нові підходи до ведення війни. Ці зміни, за оцінками уряду, визнають як міжнародні партнери України, так і противник. Держава, своєю чергою, продовжує підтримувати розвиток оборонних технологій і масштабування інноваційних рішень для фронту.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько