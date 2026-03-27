Правительство выделяет 124 млн грн на кредиты фермерским хозяйствам

Кабинет министров продолжил программу поддержки фермерских хозяйств. 139 агропроизводителей получат от государства 124,1 млн грн на развитие и диверсификацию производства.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программа поддержки фермеров

"Поддержка фермеров является основой продовольственной безопасности страны. Особенно важно, что финансирование поступает именно в период весенней посевной, уже стартовавшей в 17 областях. Для многих хозяйств это возможность вовремя выйти в поле, провести все работы и сохранить производство", - отметила Свириденко.

В 2026 году к возделыванию возвращаются земли, очищенные в рамках гуманитарного разминирования. Более 15 тыс. га уже подготовлено для посева фермерами, в частности, в Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

На программу поддержки агропроизводителей в этом году предусмотрено 220 млн. грн. из специального фонда. Средства позволят не только профинансировать фермеров-победителей прошлогоднего конкурса, но и оказать помощь хозяйствам по другим направлениям.

Также продолжают действовать другие инструменты поддержки: гранты на создание садов и теплиц, компенсации за сельскохозяйственную технику, развитие орошения, агрострахование и поддержка фермеров в регионах прифронтовых.

Напомним, Всеукраинский аграрный совет обратился к правительству с просьбой безотлагательно стабилизировать рынок азотных удобрений. Аграрии отмечают, что недостаток удобрений может снизить урожай более чем на 20%.