Уряд виділяє 124 млн грн на кредити фермерським господарствам

Продовжено програму кредитування фермерів в Україні / Freepik

Кабінет міністрів продовжив програму підтримки фермерських господарств. 139 агровиробників отримають від держави 124,1 млн грн на розвиток та диверсифікацію виробництва.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма підтримки фермерів

"Підтримка фермерів є основою продовольчої безпеки країни. Особливо важливо, що фінансування надходить саме в період весняної посівної, яка вже стартувала в 17 областях. Для багатьох господарств це можливість вчасно вийти в поле, провести всі роботи і зберегти виробництво", - зазначила Свириденко.

У 2026 році до обробітку повертаються землі, очищені в межах гуманітарного розмінування. Понад 15 тис. га вже підготовлено для засіву фермерами, зокрема в Харківській, Миколаївській та Київській областях.

На програму підтримки агровиробників цього року передбачено 220 млн грн зі спеціального фонду. Кошти дозволять не лише профінансувати фермерів-переможців минулорічного конкурсу, а й надати допомогу господарствам за іншими напрямами.

Також продовжують діяти інші інструменти підтримки: гранти на створення садів і теплиць, компенсації за сільськогосподарську техніку, розвиток зрошення, агрострахування та підтримка фермерів у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, Всеукраїнська аграрна рада звернулася до уряду з проханням невідкладно стабілізувати ринок азотних добрив. Аграрії наголошують, що нестача добрив може знизити врожай більш ніж на 20%.

Автор:
Ольга Опенько