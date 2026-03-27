- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд виділяє 124 млн грн на кредити фермерським господарствам
Кабінет міністрів продовжив програму підтримки фермерських господарств. 139 агровиробників отримають від держави 124,1 млн грн на розвиток та диверсифікацію виробництва.
Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Програма підтримки фермерів
"Підтримка фермерів є основою продовольчої безпеки країни. Особливо важливо, що фінансування надходить саме в період весняної посівної, яка вже стартувала в 17 областях. Для багатьох господарств це можливість вчасно вийти в поле, провести всі роботи і зберегти виробництво", - зазначила Свириденко.
У 2026 році до обробітку повертаються землі, очищені в межах гуманітарного розмінування. Понад 15 тис. га вже підготовлено для засіву фермерами, зокрема в Харківській, Миколаївській та Київській областях.
На програму підтримки агровиробників цього року передбачено 220 млн грн зі спеціального фонду. Кошти дозволять не лише профінансувати фермерів-переможців минулорічного конкурсу, а й надати допомогу господарствам за іншими напрямами.
Також продовжують діяти інші інструменти підтримки: гранти на створення садів і теплиць, компенсації за сільськогосподарську техніку, розвиток зрошення, агрострахування та підтримка фермерів у прифронтових регіонах.
Нагадаємо, Всеукраїнська аграрна рада звернулася до уряду з проханням невідкладно стабілізувати ринок азотних добрив. Аграрії наголошують, що нестача добрив може знизити врожай більш ніж на 20%.