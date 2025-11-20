Правительство запустило новую систему определения типов общин по стандартам ЕС

Кабинет министров Украины утвердил требования к показателям, по которым общины отнесут к разным функциональным типам территорий. Речь идет о территориях восстановления, сельских, горных и других категориях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Новые правила позволят общинам получить более точную оценку своего потенциала, уровня рисков безопасности и реальных потребностей. Государство в свою очередь сможет применять таргетированную программную поддержку в зависимости от типа территории и ее возможностей.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что Украина впервые внедряет единую систему оценивания, которая уже работает в странах Европейского Союза. Это также важный элемент выполнения рекомендаций по разделу 22 права ЕС.

Внедренная система позволит:

справедливо распределять государственные ресурсы между общинами;

учитывать влияние войны, демографические изменения и экономическую активность;

точнее определять потребности и специализацию территорий;

улучшать качество базовых услуг для населения;

создавать условия для привлечения инвестиций в соответствии с характеристиками каждого общества.

Принятый нормативный акт формирует фундамент для территориально ориентированной политики согласно Регламенту ЕС №1060 и приближает Украину к работе со структурными фондами ЕС.

Добавим, правительство приняло решение, позволяющее общинам самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта.