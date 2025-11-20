- Категория
Правительство запустило новую систему определения типов общин по стандартам ЕС
Кабинет министров Украины утвердил требования к показателям, по которым общины отнесут к разным функциональным типам территорий. Речь идет о территориях восстановления, сельских, горных и других категориях.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Новые правила позволят общинам получить более точную оценку своего потенциала, уровня рисков безопасности и реальных потребностей. Государство в свою очередь сможет применять таргетированную программную поддержку в зависимости от типа территории и ее возможностей.
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что Украина впервые внедряет единую систему оценивания, которая уже работает в странах Европейского Союза. Это также важный элемент выполнения рекомендаций по разделу 22 права ЕС.
Внедренная система позволит:
- справедливо распределять государственные ресурсы между общинами;
- учитывать влияние войны, демографические изменения и экономическую активность;
- точнее определять потребности и специализацию территорий;
- улучшать качество базовых услуг для населения;
- создавать условия для привлечения инвестиций в соответствии с характеристиками каждого общества.
Принятый нормативный акт формирует фундамент для территориально ориентированной политики согласно Регламенту ЕС №1060 и приближает Украину к работе со структурными фондами ЕС.
Добавим, правительство приняло решение, позволяющее общинам самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта.