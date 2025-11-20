Уряд запустив нову систему визначення типів громад за стандартами ЄС

Кабінет міністрів України затвердив вимоги до показників, за якими громади віднесуть до різних функціональних типів територій. Йдеться про території відновлення, сільські, гірські та інші категорії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Нові правила дозволять громадам отримати більш точну оцінку свого потенціалу, рівня безпекових ризиків та реальних потреб. Держава, своєю чергою, зможе застосовувати таргетовану програмну підтримку залежно від типу території та її можливостей.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що Україна вперше впроваджує єдину систему оцінювання, яка вже функціонує в країнах Європейського Союзу. Це також важливий елемент виконання рекомендацій за Розділом 22 права ЄС.

Запроваджена система дозволить:

справедливо розподіляти державні ресурси між громадами;

враховувати вплив війни, демографічні зміни та економічну активність;

точніше визначати потреби та спеціалізацію територій;

покращувати якість базових послуг для населення;

створювати умови для залучення інвестицій відповідно до характеристик кожної громади.

Ухвалений нормативний акт формує фундамент для територіально орієнтованої політики згідно з Регламентом ЄС №1060 та наближає Україну до роботи зі структурними фондами ЄС.

Додамо, уряд ухвалив рішення, яке дозволяє громадам самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків у межах експериментального проєкту.