Майже 400 млн грн: громади отримають кошти на "зелену" енергетику для шкіл і лікарень

Уряд ухвалив стратегічне рішення щодо посилення енергетичної стійкості соціальної інфраструктури. Місцеві бюджети отримають субвенцію у розмірі 396 млн грн на встановлення об'єктів відновлюваної енергетики у закладах першочергової важливості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться про встановлення сонячних панелей, теплових насосів і систем зберігання енергії (енергонакопичувачів) у школах, лікарнях та дитячих садках.

Загальний обсяг грантового фінансування цього проєкту складає 440 млн грн.

396 млн грн буде надано як пряма субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проєктів на місцях.

44 млн грн спрямують на фінансування технічної допомоги для закупівель, які проводитиме ПРООН (Програма розвитку ООН).

Проєкт буде реалізовано, зокрема, на об’єктах, які раніше вже були успішно відновлені чи модернізовані за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Крім того, проєкт передбачає навчання громад: через тренінги та менторську підтримку вони здобудуть знання та навички, необхідні для успішного впровадження та обслуговування об’єктів відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, Україна отримає близько 50 млн євро на реконструкцію лікарень під гарантії Євросоюзу. Заклади для реалізації проєкту почнуть відбирати після остаточного підтвердження наявності фінансування.