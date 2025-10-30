Почти 400 млн грн: общины получат средства на "зеленую" энергетику для школ и больниц

Правительство приняло стратегическое решение по усилению энергетической устойчивости социальной инфраструктуры. Местные бюджеты получат субвенцию в размере 396 млн грн на установление объектов возобновляемой энергетики в заведениях первоочередной важности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет об установке солнечных панелей, тепловых насосов и систем хранения энергии (энергонакопителей) в школах, больницах и детских садах.

Общий объем грантового финансирования этого проекта составляет 440 млн. грн .

396 млн грн будет предоставлено как прямая субвенция из государственного бюджета местным бюджетам для реализации проектов на местах.

44 млн грн направят на финансирование технической помощи для закупок, проводимых ПРООН (Программа развития ООН).

Проект будет реализован, в частности, на объектах, ранее уже успешно восстановленных или модернизированных при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Кроме того, проект предусматривает обучение общин: через тренинги и менторскую поддержку они получат знания и навыки, необходимые для успешного внедрения и обслуживания возобновляемых источников энергии.

Напомним, Украина получит около 50 млн. евро на реконструкцию больниц под гарантии Евросоюза. Заведения для реализации проекта начнут изымать после окончательного подтверждения наличия финансирования.