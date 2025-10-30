- Категория
Почти 400 млн грн: общины получат средства на "зеленую" энергетику для школ и больниц
Правительство приняло стратегическое решение по усилению энергетической устойчивости социальной инфраструктуры. Местные бюджеты получат субвенцию в размере 396 млн грн на установление объектов возобновляемой энергетики в заведениях первоочередной важности.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Речь идет об установке солнечных панелей, тепловых насосов и систем хранения энергии (энергонакопителей) в школах, больницах и детских садах.
Общий объем грантового финансирования этого проекта составляет 440 млн. грн .
- 396 млн грн будет предоставлено как прямая субвенция из государственного бюджета местным бюджетам для реализации проектов на местах.
- 44 млн грн направят на финансирование технической помощи для закупок, проводимых ПРООН (Программа развития ООН).
Проект будет реализован, в частности, на объектах, ранее уже успешно восстановленных или модернизированных при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Кроме того, проект предусматривает обучение общин: через тренинги и менторскую поддержку они получат знания и навыки, необходимые для успешного внедрения и обслуживания возобновляемых источников энергии.
Напомним, Украина получит около 50 млн. евро на реконструкцию больниц под гарантии Евросоюза. Заведения для реализации проекта начнут изымать после окончательного подтверждения наличия финансирования.