Почти 400 млн грн: общины получат средства на "зеленую" энергетику для школ и больниц

Солнечные панели
Общины получат 400 млн грн на "зеленую" энергетику / Depositphotos

Правительство приняло стратегическое решение по усилению энергетической устойчивости социальной инфраструктуры. Местные бюджеты получат субвенцию в размере 396 млн грн на установление объектов возобновляемой энергетики в заведениях первоочередной важности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет об установке солнечных панелей, тепловых насосов и систем хранения энергии (энергонакопителей) в школах, больницах и детских садах.

Общий объем грантового финансирования этого проекта составляет 440 млн. грн .

  • 396 млн грн будет предоставлено как прямая субвенция из государственного бюджета местным бюджетам для реализации проектов на местах.
  • 44 млн грн направят на финансирование технической помощи для закупок, проводимых ПРООН (Программа развития ООН).

Проект будет реализован, в частности, на объектах, ранее уже успешно восстановленных или модернизированных при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Кроме того, проект предусматривает обучение общин: через тренинги и менторскую поддержку они получат знания и навыки, необходимые для успешного внедрения и обслуживания возобновляемых источников энергии.

Напомним, Украина получит около 50 млн. евро на реконструкцию больниц под гарантии Евросоюза. Заведения для реализации проекта начнут изымать после окончательного подтверждения наличия финансирования.

Автор:
Татьяна Бессараб