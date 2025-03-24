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Предприниматели получили льготных кредитов на 1,8 млрд грн за неделю
За минувшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 372 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн. Из них 125 кредитов на 0,6 млрд грн предоставили банки государственному сектору экономики.
Об этом сообщает Министерство финансов.
С начала военного положения в Украине в рамках этой программы уже выдано 74745 кредитов на 291,6 млрд грн.
В частности, по состоянию на 24 марта 2025 года средства были направлены на следующие цели:
- 37,27 млрд грн – на инвестиционные проекты;
- 71,93 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
- 44,62 млрд грн – кредиты для агропроизводителей;
- 34,44 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 2,14 млрд грн – на энергосервис;
- 57,32 млрд грн – на антивоенные меры;
- 30,18 млрд грн – кредитование в зонах высокого военного риска.
В целом с момента запуска программы было подписано 109 567 кредитных договоров на 381,2 млрд грн. В том числе банки государственного сектора выдали 75505 кредитов на 173,5 млрд грн.
Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), координируемый Министерством финансов Украины. Правительство продолжает выплачивать компенсации предпринимателям в соответствии с заключенными договорами.
Добавим, с начала 2025 года 1659 агрохозяйств получили почти 9 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9".