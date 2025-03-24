Предприниматели получили льготных кредитов на 1,8 млрд грн за неделю

За минувшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 372 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн. Из них 125 кредитов на 0,6 млрд грн предоставили банки государственному сектору экономики.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство финансов.

С начала военного положения в Украине в рамках этой программы уже выдано 74745 кредитов на 291,6 млрд грн.

В частности, по состоянию на 24 марта 2025 года средства были направлены на следующие цели:

37,27 млрд грн – на инвестиционные проекты;

71,93 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

44,62 млрд грн – кредиты для агропроизводителей;

34,44 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,14 млрд грн – на энергосервис;

57,32 млрд грн – на антивоенные меры;

30,18 млрд грн – кредитование в зонах высокого военного риска.

В целом с момента запуска программы было подписано 109 567 кредитных договоров на 381,2 млрд грн. В том числе банки государственного сектора выдали 75505 кредитов на 173,5 млрд грн.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), координируемый Министерством финансов Украины. Правительство продолжает выплачивать компенсации предпринимателям в соответствии с заключенными договорами.

Добавим, с начала 2025 года 1659 агрохозяйств получили почти 9 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9".