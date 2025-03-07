Развитие садов и теплиц: 92,7 млн гривен грантовой поддержки получили аграрии в этом году

В рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "єРобота" с начала 2025 года 17 агропредприятий получили 92,7 млн гривен на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.

Об этом 7 марта сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

В этом году 13 производств получили 64,7 млн. грн. на сады, а 4 предприятия — 28 млн. грн. на теплицы. В общей сложности с начала действия программы "єРобота" (1 июля 2022 года) уже выплачено более 1,27 млрд грн грантовой помощи 268 сельхозпроизводителям на развитие садоводства и теплиц.

В частности, на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства выплачено 922 млн. грн. 201 хозяйствам, из которых в полном объеме получили средства 185. На развитие тепличного хозяйства выплачено 352,8 млн. грн. 67 субъектам хозяйствования. Средства в полном объеме получили 63 агрохозяйства.

"Финансирование предоставляется в размере не более 70% стоимости проекта и не более 10 млн гривен. Обязательным условием является трудоустройство определенного количества людей. Для садов – от 5 до 10 постоянных и 125-425 сезонных рабочих, в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц – не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар", - напомнил министр.

Что известно о программе "єРабота"?

Правительственная грантовая программа "єРабота" предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе и в аграрном секторе. Среди ее преимуществ – возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

В августе 2024 года правительство расширило условия предоставления грантов для развития виноградарства и садоводства. Финансирование агропроизводителей по правительственной программе "єРобота" в течение 2024-2025 годов происходит благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE).

Напомним, на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование . Благодаря поддержке государства владелица предприятия смогла приобрести оборудование по уходу за полем и обработке сырья.