Розвиток садів і теплиць: 92,7 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії

У рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" з початку 2025 року 17 агропідприємств отримали 92,7 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Про це 7 березня повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.

Цьогоріч 13 виробництв отримали 64,7 млн грн на сади, а 4 підприємства – 28 млн грн на теплиці. Загалом з початку дії програми "єРобота" (1 липня 2022 року) вже виплачено більше 1,27 млрд грн грантової допомоги 268 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва та теплиць.

Зокрема, на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства виплачено 922 млн грн 201 господарствам, з яких в повному обсязі отримали кошти 185. На розвиток тепличного господарства виплачено 352,8 млн грн 67 суб’єктам господарювання. Кошти в повному обсязі отримали 63 агрогосподарства.

"Фінансування надається у розмірі не більше 70% вартості проєкту і не більше 10 млн гривень. Обов’язковою умовою є працевлаштування визначеної кількості людей. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників, залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар", — нагадав міністр.

Що відомо про програму "єРобота"?

Урядова грантова програма "єРобота" передбачає підтримку малого і середнього бізнесу, зокрема й в аграрному секторі. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками "Своя справа", "Свій сад", "Своя теплиця", "Новий рівень".

У серпні 2024 року Уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва. Фінансування агровиробників за урядовою програмою "єРобота" протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE).

Нагадаємо, на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання. Завдяки підтримці держави власниця підприємства змогла придбати обладнання для догляду за полем і обробки сировини.