Предприятия на прифронтовых территориях сохраняют доходность и кредитование – НБУ

Банки возобновляют финансирование бизнеса в приближенных к фронту областях / Depositphotos

Несмотря на войну предприятия на прифронтовых территориях Украины сохраняют платежеспособность и наращивают кредитный портфель. Банки постепенно возобновляют финансирование бизнеса, а государственная поддержка способствует стабилизации экономической активности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Бизнес и кредитование в прифронтовых областях

"Условия ведения бизнеса на прифронтовых территориях остаются сложными из-за интенсивности обстрелов, миграции населения в более безопасные регионы и риска оккупации", - говорится в сообщении.

Несмотря на сложные условия, в регионах прифронтовых остаются предпосылки для дальнейшего банковского финансирования предприятий.

По данным Отчета о финансовой стабильности, компании, расположенные вблизи фронта, демонстрируют операционную рентабельность на уровне средней по стране.

Начиная с середины 2024 года, банки постепенно увеличивают объемы кредитования в этих регионах, и темпы финансирования сравнялись с другими частями страны.

Ранее, после начала вторжения, кредитование в прифронтовых областях было почти остановлено: банки, потеряв более трети портфеля, избегали рисковых территорий.

Ключевые факторы возобновления кредитования бизнеса в прифронтовых областях:

  • государственная поддержка, направленная на прифронтовые регионы, в частности, расширение действия государственных гарантий и введение компенсаций военных убытков от ЭКА;
  • адаптация кредитной политики банков к условиям войны;
  • приспособление бизнеса к работе в условиях высоких рисков безопасности.

"Несмотря на высокие риски безопасности, спрос на займы сохраняется. Банки прогнозируют его дальнейший рост и подтверждают готовность поддерживать бизнес", - заключают в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2025 года бизнес в Украине сохранил сдержанные оценки своей деятельности. Деловую активность в декабре сдерживали риски безопасности, энергокризис и дефицит кадров, однако ситуацию балансировали стабильный спрос, замедление инфляции и внешняя помощь.

Автор:
Ольга Опенько