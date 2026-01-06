Підприємства на прифронтових територіях зберігають прибутковість і кредитування - НБУ

Попри війну, підприємства на прифронтових територіях України зберігають платоспроможність та нарощують кредитний портфель. Банки поступово відновлюють фінансування бізнесу, а державна підтримка сприяє стабілізації економічної активності.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Бізнес і кредитування у прифронтових областях

"Умови ведення бізнесу на прифронтових територіях залишаються складними через інтенсивність обстрілів, міграцію населення до безпечніших регіонів та ризики окупації", - йдеться в повідомленні.

Попри складні умови, у прифронтових регіонах залишаються передумови для подальшого банківського фінансування підприємств.

За даними Звіту про фінансову стабільність, компанії, розташовані поблизу фронту, демонструють операційну рентабельність на рівні середньої по країні.

Починаючи з середини 2024 року, банки поступово збільшують обсяги кредитування у цих регіонах, і наразі темпи фінансування зрівнялися з іншими частинами країни.

Раніше, після початку вторгнення, кредитування у прифронтових областях було майже зупинене: банки, втративши понад третину портфеля, уникали ризикових територій.

Ключові фактори відновлення кредитування бізнесу в прифронтових областях:

державна підтримка, спрямована на прифронтові регіони, зокрема розширення дії державних гарантій та запровадження компенсацій воєнних збитків від ЕКА;

адаптація кредитної політики банків до умов війни;

пристосування бізнесу до роботи в умовах високих безпекових ризиків.

"Попри високі безпекові ризики, попит на позики зберігається. Банки прогнозують його подальше зростання та підтверджують готовність підтримувати бізнес", - підсумовують в пресслужбі.

Нагадаємо, у грудні 2025 року бізнес в Україні зберіг стримані оцінки своєї діяльності. Ділову активність у грудні стримували безпекові ризики, енергокриза та дефіцит кадрів, проте ситуацію балансували стабільний попит, сповільнення інфляції та зовнішня допомога.