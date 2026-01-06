Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Готівковий курс:

USD

42,55

42,40

EUR

50,00

49,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підприємства на прифронтових територіях зберігають прибутковість і кредитування - НБУ

податки
Банки відновлюють фінансування бізнесу в наближених до фронту областях / Depositphotos

Попри війну, підприємства на прифронтових територіях України зберігають платоспроможність та нарощують кредитний портфель. Банки поступово відновлюють фінансування бізнесу, а державна підтримка сприяє стабілізації економічної активності.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Бізнес і кредитування у прифронтових областях

"Умови ведення бізнесу на прифронтових територіях залишаються складними через інтенсивність обстрілів, міграцію населення до безпечніших регіонів та ризики окупації", - йдеться в повідомленні.

Попри складні умови, у прифронтових регіонах залишаються передумови для подальшого банківського фінансування підприємств.

За даними Звіту про фінансову стабільність, компанії, розташовані поблизу фронту, демонструють операційну рентабельність на рівні середньої по країні.

Починаючи з середини 2024 року, банки поступово збільшують обсяги кредитування у цих регіонах, і наразі темпи фінансування зрівнялися з іншими частинами країни.

Раніше, після початку вторгнення, кредитування у прифронтових областях було майже зупинене: банки, втративши понад третину портфеля, уникали ризикових територій.

Ключові фактори відновлення кредитування бізнесу в прифронтових областях: 

  • державна підтримка, спрямована на прифронтові регіони, зокрема розширення дії державних гарантій та запровадження компенсацій воєнних збитків від ЕКА;
  •  адаптація кредитної політики банків до умов війни;
  •  пристосування бізнесу до роботи в умовах високих безпекових ризиків.

"Попри високі безпекові ризики, попит на позики зберігається. Банки прогнозують його подальше зростання та підтверджують готовність підтримувати бізнес", - підсумовують в пресслужбі.

Нагадаємо, у грудні 2025 року бізнес в Україні зберіг стримані оцінки своєї діяльності. Ділову активність у грудні стримували безпекові ризики, енергокриза та дефіцит кадрів, проте ситуацію балансували стабільний попит, сповільнення інфляції та зовнішня допомога.

Автор:
Ольга Опенько