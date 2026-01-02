Як український бізнес завершив 2025 рік попри блекаути: опитування підприємств у грудні

У грудні 2025 року бізнес в Україні зберіг стримані оцінки своєї діяльності. Ділову активність у грудні стримували безпекові ризики, енергокриза та дефіцит кадрів, проте ситуацію балансували стабільний попит, сповільнення інфляції та зовнішня допомога.

Як пише Delo.ua, про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні – травні 2022 року.

У грудні 2025 року ІОДА становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.

Такі результати свідчать про те, що підприємства адаптувалися до складних умов і зберігають значно вищий рівень активності, ніж роком раніше.

Фактори впливу

На настрої підприємців продовжує тиснути погіршення безпекової ситуації, дефіцит електроенергії та зростання виробничих витрат. Додатковими викликами залишаються логістичні проблеми та гострий брак кваліфікованих кадрів.

Водночас економіку підживлюють стабільний споживчий попит, ритмічне надходження міжнародної фінансової допомоги та поступове сповільнення інфляції, що дозволяє бізнесу планувати діяльність навіть за умов невизначеності.

Галузеві лідери

Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими серед усіх, свої економічні результати вони позитивно оцінили десятий місяць поспіль. Водночас найстриманішими вдруге поспіль були підприємства промисловості.

Підприємства будівництва та торгівлі очікували на помірніше здорожчання цін на продукцію власного виробництва / вартості товарів, закуплених для продажу, на тлі збереження високих темпів зростання закупівельних цін.

Натомість промисловість та сфера послуг, навпаки, готуються до підвищення тарифів через тиск з боку постачальників.

Ситуація на ринку праці

Наприкінці року спостерігалося певне пом’якшення на ринку праці. Підприємства торгівлі та будівництва налаштовані на розширення штату або збереження наявної кількості працівників.

У промисловості та сфері послуг ситуація складніша: тут керівники поки що утримуються від активного найму, зберігаючи обережні прогнози щодо потреби у новому персоналі.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 04 до 23 грудня 2025 року. У ньому взяли участь 603 підприємства. Серед опитаних підприємств 42.6% – компанії промисловості, 25.5% – сфери послуг, 26.0% – торгівлі, 5.8% – будівництва; 29.5% респондентів – великі підприємства, 29.2% – середні, 41.3% – малі.

34.0% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.5% – лише експортні операції, 17.9% – лише імпортні операції, 38.6% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Про індекс очікувань ділової активності

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки стосовно зміни показників їх діяльності порівняно з попереднім місяцем.

Нагадаємо, у листопаді бізнес продемонстрував стримані оцінки своєї економічної активності. Підприємства відчули тиск через часті обстріли інфраструктури, проблеми з енергопостачанням, зростання витрат і брак логістичних можливостей.