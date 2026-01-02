Как украинский бизнес завершил 2025 год: опрос предприятий в декабре

В декабре 2025 года бизнес в Украине сохранил сдержанные оценки своей деятельности. Деловую активность в декабре сдерживали риски безопасности, энергокризис и дефицит кадров, однако ситуацию балансировали стабильный спрос, замедление инфляции и внешняя помощь.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, за исключением вынужденного перерыва в марте – мае 2022 года.

В декабре 2025 года ИОДА составил 49.2 по сравнению с 49.4 в ноябре 2025 года, но был существенно выше уровня декабря 2024 года (45.9) и в целом имел наивысшее значение в декабре за все годы с начала опросов.

Такие результаты свидетельствуют о том, что предприятия адаптировались к сложным условиям и сохраняют значительно более высокий уровень активности, чем годом ранее.

Факторы воздействия

На настроения предпринимателей продолжает давить ухудшение ситуации безопасности, дефицит электроэнергии и рост производственных затрат. Дополнительными вызовами остаются логистические проблемы и острая нехватка квалифицированных кадров.

В то же время экономику подпитывают стабильный потребительский спрос, ритмическое поступление международной финансовой помощи и постепенное замедление инфляции, что позволяет бизнесу планировать деятельность даже при неопределенности.

Отраслевые лидеры

Предприятия торговли были самыми оптимистичными из всех, свои экономические результаты они положительно оценили десятый месяц подряд. В то же время самыми сдержанными во второй раз были предприятия промышленности.

Предприятия строительства и торговли ожидали умеренного удорожания цен на продукцию собственного производства/стоимости товаров, закупленных для продажи, на фоне сохранения высоких темпов роста закупочных цен.

В то же время промышленность и сфера услуг, напротив, готовятся к повышению тарифов из-за давления со стороны поставщиков.

Ситуация на рынке труда

В конце года наблюдалось определенное смягчение на рынке труда. Предприятия торговли и строительства настроены на расширение штата или сохранение имеющегося количества работников.

В промышленности и сфере услуг ситуация более сложная: здесь руководители пока воздерживаются от активного найма, сохраняя осторожные прогнозы по поводу потребности в новом персонале.

Справка

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 04 по 23 декабря 2025 года. В нем приняли участие 603 предприятия. В числе опрошенных предприятий 42.6% – компании промышленности, 25.5% – сферы услуг, 26.0% – торговли, 5.8% – строительства; 29.5% респондентов – крупные предприятия, 29.2% – средние, 41.3% – малые.

34.0% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.5% – только экспортные операции, 17.9% – только импортные операции, 38.6% – не осуществляют внешнеэкономические операции.

Об индексе ожиданий деловой активности

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) – инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики относительно изменения показателей их деятельности по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, в ноябре бизнес продемонстрировал сдержанные оценки своей экономической активности. Предприятия ощутили давление из-за частых обстрелов инфраструктуры, проблем с энергоснабжением, роста затрат и нехватки логистических возможностей.