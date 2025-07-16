Прием металлолома в Киеве: как выбрать пункт и не прогадать!

Когда на территории или в помещении скопился ненужный лом – пора приступать к поиску подходящего приемного пункта. Сегодня металлолом – актуальная тема, поэтому есть немало конкурентных предложений. Изучая их, владелец металла ищет максимальные расценки и минимальные требования к условиям приема.

Но не всегда то, что написано на сайте, – правда на 100%. Например, в прайсе цена за черный лом может быть указана значительно выше рыночной. Заказчик принимает поспешное решение – и самостоятельно доставляет груз. А на пункте приема ему занижают категорию лома и используют «подкрученные» весы. Плюс – требуют оплатить дополнительный услуги.

Недобросовестные приемщики рассчитывают на то, что клиент не захочет возиться с грязным и неудобным ломом. И согласится на любую цену. А выгодный и надежный прием металлолома, Киев и Киевская область осуществляет компания, которая предоставляет услуги с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Она работает официально, имеет штат сотрудников и свой автопарк - поэтому она заботится о своей репутации (и отзывах).

Пять критериев выбора подходящего пункта

1. Изучите, как проводится оценка лома. Предварительная и окончательная стоимость могут различаться, но не существенно. Где проводится взвешивание? На базе или это возможно при выезде «на дом»? И главное – используются ли высокоточные весы?

2. Ассортимент принимаемого металлолома. Прием чугуна и черного металла – распространенная услуга. Но не все пункты работают с титаном, оловом или латунью. Логичнее сдать все в одном месте.

3. Юридический аспект: наличие прямых договоров с заводом. В идеале компания работает без посредников, которым приходится платить.

4. Профессионализм в обслуживании, наличие дополнительных услуг. Демонтаж металлоконструкции, порезка, сортировка и погрузка – сложный процесс. Потребуются специнструменты, техника и опыт работ. Заказывая такие работы «на стороне», вы переплачиваете. В больших компаниях такие услуги предоставляются за счет прибыли от металлолома (а иногда бесплатно, при большом количестве груза). Возможно, вам подойдет возможность самовывоза? Рабочие приезжают на газели с весами, принимают сырье – и выплачивают вознаграждение.

5. Удобные место расположения и график работы. Например, улица Экскаваторная в районе метро «Святошин» – такой адрес внушает доверие больше, чем «в гараже у дяди Вани во дворах». А наличие вывесок, указателей и подъездных путей облегчает самостоятельную перевозку. В идеале компания работает круглосуточно.

Этим и другим критериям соответствует «МЕТАЛЛОЛОМ. KIEV. UA» – лицензированное предприятие полного цикла по переработке металла. 24/7 мы готовы помочь вам хорошо заработать на ненужном хламе на выгодных для вас условиях!