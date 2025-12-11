Присвоение 2,5 млн грн "Укрзализныци": топ-менеджер подозревается в мошенничестве при закупке запчастей

Прокуратура столицы сообщила о подозрении руководителю предприятия, организовавшего схему по присвоению 2,5 млн грн АО "Укрзализныця" при закупке запчастей для локомотивов в 2023 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Мошенничество со средствами "Укрзализныци"

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый, действуя по предварительному сговору с должностными лицами нескольких коммерческих структур, организовал преступную схему по закупке запасных частей для нужд АО "Укрзализныця".

Для реализации схемы подконтрольное предприятие приняло участие в закупке, которую проводил филиал АО "Укрзализныця" - ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" по упрощенной процедуре. С целью победы в тендере предприятие предоставило недостоверные данные о наличии необходимых запчастей и опыте выполнения аналогичных заказов.

После получения контракта была организована цепь поставок через связанные предприятия с многократным искусственным завышением стоимости. В частности, запчасти сначала покупали у производителя по 50 тыс. грн за единицу, затем перепродавали через подконтрольного посредника за 90 тыс. грн, а заказчику снабжали 117,5 тыс. грн за единицу.

По результатам судебно-экономической экспертизы, филиалу АО "Укрзализныця" нанесен ущерб на сумму свыше 2,5 млн грн.

Пока директору предприятия-победителя тендера сообщено о подозрении.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

Следственные действия осуществляет Соломенское управление полиции ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в г. Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Напомним, 27 ноября 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 17 миллионов гривен.