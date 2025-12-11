Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Присвоение 2,5 млн грн "Укрзализныци": топ-менеджер подозревается в мошенничестве при закупке запчастей

гривны
Руководителю предприятия объявлено подозрение / Depositphotos

Прокуратура столицы сообщила о подозрении руководителю предприятия, организовавшего схему по присвоению 2,5 млн грн АО "Укрзализныця" при закупке запчастей для локомотивов в 2023 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Мошенничество со средствами "Укрзализныци"

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый, действуя по предварительному сговору с должностными лицами нескольких коммерческих структур, организовал преступную схему по закупке запасных частей для нужд АО "Укрзализныця".

Для реализации схемы подконтрольное предприятие приняло участие в закупке, которую проводил филиал АО "Укрзализныця" - ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" по упрощенной процедуре. С целью победы в тендере предприятие предоставило недостоверные данные о наличии необходимых запчастей и опыте выполнения аналогичных заказов.

После получения контракта была организована цепь поставок через связанные предприятия с многократным искусственным завышением стоимости. В частности, запчасти сначала покупали у производителя по 50 тыс. грн за единицу, затем перепродавали через подконтрольного посредника за 90 тыс. грн, а заказчику снабжали 117,5 тыс. грн за единицу.

По результатам судебно-экономической экспертизы, филиалу АО "Укрзализныця" нанесен ущерб на сумму свыше 2,5 млн грн.

Пока директору предприятия-победителя тендера сообщено о подозрении.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

Следственные действия осуществляет Соломенское управление полиции ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в г. Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Напомним, 27 ноября 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 17 миллионов гривен.

Автор:
Ольга Опенько