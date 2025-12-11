Привласнення 2,5 млн грн "Укрзалізниці": топменеджера підозрюють у шахрайстві при закупівлі запчастин

Прокуратура столиці повідомила про підозру керівнику підприємства, який організував схему з привласнення 2,5 млн грн АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі запчастин для локомотивів у 2023 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Шахрайство з коштами "Укрзалізниці"

За даними слідства, у 2023 році підозрюваний, діючи за попередньою змовою з посадовими особами кількох комерційних структур, організував злочинну схему із закупівлі запасних частин для потреб АТ "Укрзалізниця".

Для реалізації схеми підконтрольне підприємство взяло участь у закупівлі, яку проводила філія АТ "Укрзалізниця" — ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" за спрощеною процедурою. З метою перемоги в тендері підприємство надало недостовірні дані про наявність необхідних запчастин та досвід виконання аналогічних замовлень.

Після отримання контракту було організовано ланцюг постачання через пов’язані підприємства з багаторазовим штучним завищенням вартості. Зокрема, запчастини спочатку купували у виробника по 50 тис. грн за одиницю, потім перепродавали через підконтрольного посередника за 90 тис. грн, а замовнику постачали за 117,5 тис. грн за одиницю.

За результатами судово-економічної експертизи, філії АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на суму понад 2,5 млн грн.

Наразі директору підприємства-переможця тендеру повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Слідчі дії здійснює Солом'янське управління поліції ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, 27 листопада 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 17 мільйонів гривень.