Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Готівковий курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Привласнення 2,5 млн грн "Укрзалізниці": топменеджера підозрюють у шахрайстві при закупівлі запчастин

гривні
Керівнику підприємства оголошено підозру / Depositphotos

Прокуратура столиці повідомила про підозру керівнику підприємства, який організував схему з привласнення 2,5 млн грн АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі запчастин для локомотивів у 2023 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Шахрайство з коштами "Укрзалізниці"

За даними слідства, у 2023 році підозрюваний, діючи за попередньою змовою з посадовими особами кількох комерційних структур, організував злочинну схему із закупівлі запасних частин для потреб АТ "Укрзалізниця".

Для реалізації схеми підконтрольне підприємство взяло участь у закупівлі, яку проводила філія АТ "Укрзалізниця" — ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" за спрощеною процедурою. З метою перемоги в тендері підприємство надало недостовірні дані про наявність необхідних запчастин та досвід виконання аналогічних замовлень.

Після отримання контракту було організовано ланцюг постачання через пов’язані підприємства з багаторазовим штучним завищенням вартості. Зокрема, запчастини спочатку купували у виробника по 50 тис. грн за одиницю, потім перепродавали через підконтрольного посередника за 90 тис. грн, а замовнику постачали за 117,5 тис. грн за одиницю.

За результатами судово-економічної експертизи, філії АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на суму понад 2,5 млн грн.

Наразі директору підприємства-переможця тендеру повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Слідчі дії здійснює Солом'янське управління поліції ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, 27 листопада 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 17 мільйонів гривень.

Автор:
Ольга Опенько