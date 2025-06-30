Шахрайство з новобудовами: прокурори скерували до суду справу столичного забудовника

Прокурори 27 червня 2025 року скерували до суду обвинувальний акт щодо екстрадованого з Іспанії столичного забудовника. Фігурант організував будівництво десятків житлових комплексів у столиці без дозвільних документів. Кошти інвесторів використовувалися не за призначенням, власники квартир так і не отримали належних правовстановлюючих документів на житло.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Що відомо про справу?

В ході рзслідування було встановлено, що обвинувачений у співучасті з іншими особами у 2004 – 2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств. Вони самовільно захопили земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів, яке здійснювалося без відповідних дозвільних документів та поєднане з розтратою ввіреного їм чужого майна.

Під виглядом реконструкції знесли нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі одного з державних підприємств, та звели на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Цими незаконними діями було спричинено шкоду на загальну суму понад 2,6 млн грн.

На підставі запиту Офісу генпрокурора до компетентних органів Іспанії у березні 2025 року причетну особу видано в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Він обвинувачуються у розтраті ввіреного їй чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України). Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Офіс генпрокурора не називає прізвище обвинуваченого, однак, за дами джерел "РБК-Україна", мова йде про Анатолія Войцеховського.

Нагадаємо, у березні Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ "Каньйон" сплатити Львівській міській раді 2,2 млн грн боргу за оренду землі. Компанія збудувала на Рясному багатоквартирний житловий будинок, однак кілька років не платила за оренду ділянки.