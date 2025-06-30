Мошенничество с новостройками: прокуроры направили в суд дело столичного застройщика

Прокуроры 27 июня 2025 года направили в суд обвинительный акт по экстрадированному из Испании столичному застройщику. Фигурант организовал строительство десятков жилых комплексов в столице без разрешительных документов. Средства инвесторов использовались не по назначению, владельцы квартир так и не получили надлежащих правоустанавливающих документов на жилье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

Что известно о деле?

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий. Они самовольно захватили земельные участки под строительство 40 объектов, которое осуществлялось без соответствующих разрешительных документов и сопряжено с растратой вверенного им чужого имущества.

Под видом реконструкции снесли нежилое помещение, которое находилось на балансе одного из государственных предприятий, и построили на его месте многоэтажный жилой комплекс. Этими незаконными действиями был нанесен ущерб на общую сумму более 2,6 млн грн.

На основании запроса Офиса генпрокурора в компетентные органы Испании в марте 2025 года причастное лицо выдано в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Он обвиняется в растрате вверенного ей чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Офис генпрокурора не называет фамилию обвиняемого, однако, по данным источников "РБК-Украина", речь идет об Анатолии Войцеховском.

Напомним, в марте Хозяйственный суд Львовской области обязал ООО "Каньон" оплатить Львовскому городскому совету 2,2 млн грн долга за аренду земли. Компания построила на обильном многоквартирный жилой дом, однако несколько лет не платила за аренду участка.