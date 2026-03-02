Запланована подія 2

ПриватБанк анонсировал поддержку экоиндустриальных парков в Украине

ПриватБанк готов вкладывать средства в крупные инфраструктурные проекты / Depositphotos

Государственный ПриватБанк заявил о готовности финансировать масштабные инфраструктурные проекты и "зеленую" модернизацию промышленности в Украине.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба финансового учреждения.

ПриватБанк открыт для инвестиций

Руководитель направления корпоративного бизнеса банка Евгений Куликов во время Конференции экоиндустриальных парков Украины (ЭИП Украины 2026) сообщил, что банк имеет достаточный уровень ликвидности и капитала, что позволяет участвовать даже в крупных инвестиционных проектах. В то же время, реализация таких инициатив будет зависеть от качества их подготовки и готовности бизнеса работать по обновленным правилам.

В ПриватБанке отмечают, что приоритетом является финансирование заемщиков и проектов, отвечающих принципам ESG. Речь идет не только о соблюдении экологических стандартов, но и о прозрачном корпоративном управлении и социальной ответственности бизнеса. Для новых производственных объектов это означает соответствие европейским нормам на этапе проектирования.

Также в банке отметили, что участие финансового сектора в финансировании экоиндустриальных парков будет способствовать развитию реального сектора экономики и усилению экспортного потенциала Украины.

Конференция прошла в рамках проекта GEIPP-II Украина, который реализует Организация Объединенных Наций по промышленному развитию в сотрудничестве с Министерством экономики Украины. Основной темой мероприятия явилось привлечение финансирования для «зеленого» восстановления промышленности.

В ходе дискуссии участники – представители власти, международных финансовых организаций, доноры и банки – обсуждали подходы к оценке инвестиционных рисков, в частности в регионах с повышенным уровнем военных угроз. Посреди вероятных инструментов расширения кредитования называли интернациональные программы распределения рисков.

Напомним, в начале февраля правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса: в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключений света.

Автор:
Ольга Опенько