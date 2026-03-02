Запланована подія 2

ПриватБанк анонсував підтримку екоіндустріальних парків в Україні

ПриватБанк
ПриватБанк готовий вкладати кошти у великі інфраструктурні проєкти / Depositphotos

Державний ПриватБанк заявив про готовність фінансувати масштабні інфраструктурні проєкти та “зелену” модернізацію промисловості в Україні. 

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба фінансової установи.

ПриватБанк відкритий до інвестицій

Керівник напряму корпоративного бізнесу банку Євген Куліков під час Конференції екоіндустріальних парків України (ЕІП України 2026) повідомив, що банк має достатній рівень ліквідності та капіталу, що дозволяє брати участь навіть у великих інвестиційних проєктах. Водночас реалізація таких ініціатив залежатиме від якості їх підготовки та готовності бізнесу працювати за оновленими правилами.

У ПриватБанку наголошують, що пріоритетом є фінансування позичальників і проєктів, які відповідають принципам ESG. Йдеться не лише про дотримання екологічних стандартів, а й про прозоре корпоративне управління та соціальну відповідальність бізнесу. Для нових виробничих об’єктів це означає відповідність європейським нормам уже на етапі проєктування.

Також у банку зазначили, що участь фінансового сектору у фінансуванні екоіндустріальних парків сприятиме розвитку реального сектору економіки та посиленню експортного потенціалу України.

Конференція відбулася в межах проєкту GEIPP-II Україна, який реалізує Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку у співпраці з Міністерство економіки України. Основною темою заходу стало залучення фінансування для «зеленого» відновлення промисловості.

Під час дискусій учасники - представники влади, міжнародних фінансових організацій, донори та банки - обговорювали підходи до оцінки інвестиційних ризиків, зокрема в регіонах із підвищеним рівнем воєнних загроз. Серед можливих інструментів розширення кредитування називали міжнародні програми розподілу ризиків.

Нагадаємо, на початку лютого уряд запустив пакет енергетичної підтримки для малого бізнесу: протягом лютого–березня підприємці зможуть отримати одноразову грошову допомогу та скористатися безвідсотковими кредитами на закупівлю енергообладнання для стабільної роботи в умовах відключень світла.

Автор:
Ольга Опенько