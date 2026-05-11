ПриватБанк подтвердил сбой в мобильном приложении "Приват24": что произошло

В мобильном приложении "Приват24" произошел массовый сбой - нельзя совершить никакие операции.

Об этом пишет Delo.ua.

Пользователи банка сообщают, что приложение не загружается. Кроме того, нельзя осуществить денежные переводы или воспользоваться другими сервисами банка.

Фото: соціальні мережі

Также возникают проблемы с веб-версией "Приват24".

В ПриватБанке подтвердили збой.

"Уважаемые клиенты! Мы работаем над устранением временного технического сбоя с авторизацией и входом в "Приват24". Просим прощения у наших клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", - сообщили в финучреждении.