ПриватБанк підтвердив збій у мобільному додатку "Приват24": що сталося
У мобільному застосунку "Приват24" стався масовий збій — неможливо здійснити жодні операції
Про це пише Delo.ua.
Користувачі банку повідомляють, що наразі застосування не завантажується. Крім того, не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.
Також виникають проблеми із веб-версією "Приват24".
У ПриватБанку підтвердили збій у застосунку.
"Шановні клієнти! Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом до "Приват24". Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов'язані із ситуацією", - повідомили у фінустанові.
ОНОВЛЕНО:
Сервіси ПриватБанку працюють стабільно та безперебійно. Перекази й платежі — у звичайному режимі, повідомили у банку.
Нагадаємо, нещодавно у мобільному застосунку "Приват24" з'явилася нова функція - сканер IBAN. Цей інструмент призначений для автоматичного заповнення банківських реквізитів, що дозволяє користувачам уникати ручного введення довгих номерів рахунків.