ПриватБанк підтвердив збій у мобільному додатку "Приват24": що сталося

Фото: пресслужба ПриватБанку

У мобільному застосунку "Приват24" стався масовий збій — неможливо здійснити жодні операції

Користувачі банку повідомляють, що наразі застосування не завантажується. Крім того, не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.

Також виникають проблеми із веб-версією "Приват24".

У ПриватБанку підтвердили збій у застосунку.

"Шановні клієнти! Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом до "Приват24". Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов'язані із ситуацією", - повідомили у фінустанові.

ОНОВЛЕНО:

Сервіси ПриватБанку працюють стабільно та безперебійно. Перекази й платежі — у звичайному режимі, повідомили у банку.

Нагадаємо, нещодавно у мобільному застосунку "Приват24" з'явилася нова функція - сканер IBAN. Цей інструмент призначений для автоматичного заповнення банківських реквізитів, що дозволяє користувачам уникати ручного введення довгих номерів рахунків.

Світлана Манько