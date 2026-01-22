Призвал ЕС конфисковывать нефть РФ и раскритиковал действия по Гренландии: основные заявления Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС останавливать танкеры РФ с нефтью и заявил о неготовности Европы защищать себя и решать вопросы Гренландии.

Как пишет Delo.ua, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Зеленский призвал ЕС конфисковывать российскую нефть

В ходе выступления президент Украины призвал Европу вслед за США останавливать танкеры РФ и конфисковывать нефть.

"Европа любит обсуждать будущее, но избегает действия сегодня, действия, определяющие, какое будущее у нас будет. Именно это проблема. Почему президент Трамп может останавливать танки теневого флота и забирать нефть, а Европа нет?" – сказал он.

Вопросы безопасности Гренландии

Также Зеленский заявил, что Европа не знает, как себя оградить и что делать с Гренландией.

"Все обратили внимание на Гренландию, и это понятно: большинство лидеров просто не знают, что с этим делать. И создается впечатление, что все просто ждут, пока Америка "перегорит" этой темой. Надеются, что все именно пройдет. Но что если нет? Что тогда? - заявил президент.

Он также упомянул о недавней европейской военной миссии в Гренландии и заявил, что 40 солдат, которые должны защищать стратегически важную территорию, это сигнал для России и Китая.

"Европа должна знать, как защищать себя, и если вы отправляете 40 солдат в Гренландию, зачем это? Какой это?" месседж ? Какой сигнал посылает Путину, Китаю? И что еще важнее, какой сигнал это посылает Дании?», – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский выразил мнение, что европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины она ее создать не сможет.

"Вокруг Гренландии ходят российские корабли. Но европейцы с ними ничего делать не сможет. А мы можем", - сказал Зеленский.

Ситуация в Иране

Также президент обвинил Европу в бездействии по ситуации в Иране. Зеленский заявил, что все ожидают шагов от США относительно режима аятоллы вместо того, чтобы действовать самостоятельно.

"Все ждут, что сделает Америка, а мир ничего не предлагает, Европа ничего не предлагает и не хочет вмешиваться в этот вопрос... Когда вы отказываетесь помогать людям, борющимся за свободу, последствия возвращаются, и они всегда негативны. Беларусь в 2020 году является примером того, что никто не помог народу. Теперь русские европейских народов, чего бы ни произошло, если бы белорусский народ победил в 2020 году", – сказал он.

Европа и Америка ничего не говорят, а Путин производит ракеты

Зеленский заявил, что Россия продолжает производить дальнобойное оружие не только благодаря поставкам из Китая, но и благодаря поставкам компаний из Европы, Соединенных Штатов и Тайваня.

"Россия не могла бы производить никаких баллистических или крылатых ракет без критических компонентов от других стран. И это не только Китай… Россия получает компоненты от компаний в Европе, Соединенных Штатах и Тайване… Могут ли тайваньские компании перестать вкладываться электроникой в российскую войну? Европа почти ничего не говорит, Америка ничего не говорит", - Путин.

Напомним, Владимир Зеленский 22 января прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры "продуктивными и содержательными".