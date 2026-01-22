Закликав ЄС конфісковувати нафту РФ та розкритикував дії щодо Гренландії: основні заяви Зеленського в Давосі

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС зупиняти танкери РФ з нафтою та заявив про неготовність Європи захищати себе і вирішувати питання Гренландії.

Як пише Delo.ua, про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 22 січня.

Зеленський закликав ЄС конфісковувати російську нафту

Під час виступу президент України закликав Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту.

"Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дії сьогодні, дії, які визначають, яке майбутнє у нас буде. Саме це проблема. Чому президент Трамп може зупиняти танки тіньового флоту і забирати нафту, а Європа ні?" - сказав він.

Безпекові питання щодо Гренландії

Також Зеленський заявив, що Європа не знає, як себе захистити та що робити з Гренландією.

"Усі звернули увагу на Гренландію, і це зрозуміло: більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. І складається враження, що всі просто чекають, доки Америка "перегорить" цією темою. Сподіваються, що все саме пройде. Але що якщо ні? Що тоді? - заявив президент.

Він також згадав про нещодавню європейську військову місію у Гренландії та заявив, що 40 солдатів, які мають захищати стратегічно важливу територію, це сигнал для Росії та Китаю.

"Європа повинна знати, як захищати себе, і якщо ви відправляєте 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Який це меседж? Який сигнал це надсилає Путіну, Китаю? І що ще важливіше, який сигнал це надсилає Данії?",– сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський висловив думку, що європейцям потрібно створювати свою армію, але без допомоги України вона її створити не зможе.

"Навколо Гренландії ходять російські кораблі. Але європейці з ними нічого робити не зможе. А ми можемо", - сказав Зеленський.

Ситуація в Ірані

Також президент звинуватив Європу у бездіяльності щодо ситуації в Ірані. Зеленський заявив, що всі очікують на кроки від США щодо режиму аятоли замість того, щоб діяти самостійно.

"Всі чекають, що зробить Америка, а світ нічого не пропонує, Європа нічого не пропонує і не хоче втручатися в це питання...Коли ви відмовляєтеся допомагати людям, які борються за свободу, наслідки повертаються, і вони завжди негативні. Білорусь у 2020 році є прикладом того, що ніхто не допоміг народу. Тепер російські ракети розгорнуті в Білорусі, що викликає гнів більшості європейських народів, чого б не сталося, якби білоруський народ переміг у 2020 році", – сказав він.

Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський заявив, що Росія продовжує виробляти далекобійну зброю не лише завдяки поставкам з Китаю, а також завдяки поставкам компаній з Європи, Сполучених Штатів та Тайваню.

"Росія не могла би виробляти жодних балістичних чи крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн. І це не лише Китай… Росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайваню… Чи можуть тайванські компанії перестати вкладатися електронікою у російську війну? Європа майже нічого не каже, Америка нічого не каже, а Путін робить ракети", - наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 22 січня прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”.