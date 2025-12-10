Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продали списанные корабли ВМС как металлолом: представителям Минобороны и "Укрспецторгу" объявили подозрения

металлолом
Раскрыта схема незаконной реализации списанных судов ВМС / Нацполиция

Чиновник Министерства обороны Украины совместно с двумя представителями предприятия ГСП "Укрспецторг" организовали незаконную продажу шести морских судов Военно-морских сил ВСУ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Нацполиция.

Списанные из-за устаревшего и неудовлетворительного технического состояния корабли, подлежащие утилизации, были реализованы как металлолом по заниженной стоимости.

Схема и нанесенный ущерб

Следователи полиции Киева и СБУ задокументировали, что главный фигурант, занимая должность начальника отдела утилизации военного имущества Минобороны, использовал служебное положение для обхода установленных правил.

Его план заключался в том, чтобы искусственно перевести шесть списанных кораблей, среди которых "Фастов", "Евпатория" и "Борщев", в низшую категорию для реализации как металлолома.

После этого фигуранты обеспечили заниженную оценку стоимости судов, снизив цену металла в несколько раз по сравнению с рыночной.

Был проведен формальный конкурс, победителем которого заранее была выбрана конкретная частная фирма. В результате этой сделки частное предприятие получило неправомерную выгоду, а государству нанесен ущерб более чем на 900 тысяч гривен.

Квалификация преступления

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны всем трем участникам схемы объявили подозрения по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Фото 2 — Продали списанные корабли ВМС как металлолом: представителям Минобороны и "Укрспецторгу" объявили подозрения

Ранее представители НАБУ разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии "Черноморско-азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей" ("Чоразморшлях"), в результате которой государству был нанесен двойной ущерб: имуществом незаконно завладели, а средства от его продажи растратили.

Автор:
Татьяна Бессараб