Продали списанные корабли ВМС как металлолом: представителям Минобороны и "Укрспецторгу" объявили подозрения

Чиновник Министерства обороны Украины совместно с двумя представителями предприятия ГСП "Укрспецторг" организовали незаконную продажу шести морских судов Военно-морских сил ВСУ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Нацполиция.

Списанные из-за устаревшего и неудовлетворительного технического состояния корабли, подлежащие утилизации, были реализованы как металлолом по заниженной стоимости.

Схема и нанесенный ущерб

Следователи полиции Киева и СБУ задокументировали, что главный фигурант, занимая должность начальника отдела утилизации военного имущества Минобороны, использовал служебное положение для обхода установленных правил.

Его план заключался в том, чтобы искусственно перевести шесть списанных кораблей, среди которых "Фастов", "Евпатория" и "Борщев", в низшую категорию для реализации как металлолома.

После этого фигуранты обеспечили заниженную оценку стоимости судов, снизив цену металла в несколько раз по сравнению с рыночной.

Был проведен формальный конкурс, победителем которого заранее была выбрана конкретная частная фирма. В результате этой сделки частное предприятие получило неправомерную выгоду, а государству нанесен ущерб более чем на 900 тысяч гривен.

Квалификация преступления

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны всем трем участникам схемы объявили подозрения по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее представители НАБУ разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии "Черноморско-азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей" ("Чоразморшлях"), в результате которой государству был нанесен двойной ущерб: имуществом незаконно завладели, а средства от его продажи растратили.