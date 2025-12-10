Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Продали списані кораблі ВМС як металобрухт: представникам Міноборони та "Укрспецторгу" оголосили підозри

металобрухт
Розкрито схему незаконної реалізації списаних суден ВМС / Нацполіція

Посадовець Міністерства оборони України спільно з двома представниками підприємства ДСП “Укрспецторг” організували незаконний продаж шести морських суден Військово-морських сил ЗСУ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Нацполіція.

Списані через застарілість та незадовільний технічний стан кораблі, які підлягали утилізації, були реалізовані як металобрухт за заниженою вартістю.  

Схема та завдані збитки

Слідчі поліції Києва та СБУ задокументували, що головний фігурант, обіймаючи посаду начальника відділу утилізації військового майна Міноборони, використав службове становище для обходу встановлених правил.

Його план полягав у тому, щоб штучно перевести шість списаних кораблів, серед яких "Фастів", "Євпаторія" та "Борщів", у найнижчу категорію для реалізації як металобрухту.

Після цього фігуранти забезпечили занижену оцінку вартості суден, зменшивши ціну металу у кілька разів порівняно з ринковою.

Був проведений формальний конкурс, переможцем якого заздалегідь обрали конкретну приватну фірму. У результаті цієї оборудки приватне підприємство отримало неправомірну вигоду, а державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень.

Кваліфікація злочину

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони всім трьом учасникам схеми оголосили підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Їм інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків.

Фото 2 — Продали списані кораблі ВМС як металобрухт: представникам Міноборони та "Укрспецторгу" оголосили підозри

Раніше представники НАБУ викрили корупційну схему на державному підприємстві "Чорноморсько-азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" ("Чоразморшлях"), унаслідок якої державі було завдано подвійних збитків: майном незаконно заволоділи, а кошти від його продажу розтратили.

Автор:
Тетяна Бесараб