Продали списані кораблі ВМС як металобрухт: представникам Міноборони та "Укрспецторгу" оголосили підозри

Посадовець Міністерства оборони України спільно з двома представниками підприємства ДСП “Укрспецторг” організували незаконний продаж шести морських суден Військово-морських сил ЗСУ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Нацполіція.

Списані через застарілість та незадовільний технічний стан кораблі, які підлягали утилізації, були реалізовані як металобрухт за заниженою вартістю.

Схема та завдані збитки

Слідчі поліції Києва та СБУ задокументували, що головний фігурант, обіймаючи посаду начальника відділу утилізації військового майна Міноборони, використав службове становище для обходу встановлених правил.

Його план полягав у тому, щоб штучно перевести шість списаних кораблів, серед яких "Фастів", "Євпаторія" та "Борщів", у найнижчу категорію для реалізації як металобрухту.

Після цього фігуранти забезпечили занижену оцінку вартості суден, зменшивши ціну металу у кілька разів порівняно з ринковою.

Був проведений формальний конкурс, переможцем якого заздалегідь обрали конкретну приватну фірму. У результаті цієї оборудки приватне підприємство отримало неправомірну вигоду, а державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень.

Кваліфікація злочину

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони всім трьом учасникам схеми оголосили підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Їм інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків.

Раніше представники НАБУ викрили корупційну схему на державному підприємстві "Чорноморсько-азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" ("Чоразморшлях"), унаслідок якої державі було завдано подвійних збитків: майном незаконно заволоділи, а кошти від його продажу розтратили.