Колишній депутат і власник Білгород-Дністровського порту ініціював торги ділянкою піску в Дністровському лимані

Дніпровський лиман
Дніпровський лиман / Вікіпедія

За ініціативи компанії колишнього депутата Верховної Ради України Володимира Продивуса, яка в 2024 році купила єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" , Державна служба геології та надр України оголосила аукціон із продажу наскрізного спецдозволу на ділянку піску в акваторії Дністровського лиману.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.

Зазначається, що наскрізний спецдозвіл тривалістю 20 років передбачає геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку і подальше видобування піску.

В жовтні виставлення лоту на торги погодили в Міністерстві економіки, довкілля і сільського господарства. 

Його початкова вартість становить 2,7 млн грн.

Аукціон Держгеонадр відбудеться в грудні.

Виставлення дозволу на торги у серпні-вересні 2025 р. ініціювала компанія ТОВ "Топ-Оффер" Продивуса, яка 16 жовтня 2025 року була перейменована на ТОВ "Білгород-Дністровський порт" (ТОВ "БДП"). 

Компанія колишнього нардепа стала власником порту

Нагадаємо, компанія ТОВ "Топ-Оффер" придбала ЄМК ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" шляхом викупу "в одні руки" за 108 млн грн (з урахуванням ПДВ) в рамках приватизації в 2024 році.

Товариство зареєстроване наприкінці 2023 року в Києві. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, свідчать дані в YouControl.

Власником  ТОВ "Топ-Оффер"  є український бізнесмен, перший віце-президент і члена Ради директорів міжнародної федерації боксу IBA, колишній депутат Верховної Ради України Володимир Продивус.

Про Білгород-Дністровський морський торговельний порт

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

Порт спеціалізується на перевантаженні лісних і зернових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції. Основною діяльністю підприємства є допоміжне обслуговування водного транспорту.

До складу майнового комплексу, який виставляли на продаж, входять будівлі та споруди Білгород-Дністровського морського торговельного порту й бази відпочинку "Прибій", а також портопункт "Бугаз".

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частину надано в оренду).

Нещодавно Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум про співпрацю з грузинською компанією Batumi International Container Terminals LLC (BICT). Для реалізації співпраці між портами планується запустити новий поромний маршрут. 

Автор:
Світлана Манько