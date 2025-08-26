Білгород–Дністровський порт підписав меморандум з грузинською компанією: для чого це потрібно

Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум про співпрацю з грузинською компанією Batumi International Container Terminals LLC (BICT). Для реалізації співпраці між портами планується запустити новий поромний маршрут.

Як пише Delo.ua, про це повідомила директор держпідприємства Оксана Кіктенко.

За її словами, мета меморандуму – залучення вантажопотоку через "Середній коридор" через розширення можливостей по обробці вантажів.

Це вже другий меморандум Білгород-Дністровського порту про співпрацю в рамках розвитку Транскаспійського Міжнародного Транспортного Маршруту (ТМТМ), або "Середнього коридору".

BICT експлуатує та управляє контейнерними, поромними та генеральними терміналами в морському порту Батумі, Грузія.

Кіктенко зазначила, що Білгород-Дністровський порт планує стати найбільшим хабом ТМТМ з Європейської сторони маршруту.

"Термінали українського та грузинського портів зʼєднає новий поромний маршрут та автомобільно-залізничний поромний комплекс, який проєктується новим власником українського порту, з врахуванням вимог щодо обробки вантажів "Середнього коридору", – йдеться у повідомленні.

Про Білгород-Дністровський морський порт

Білгород-Дністровський морський торговельний порт — сучасний приватний міжнародний високомеханізований універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні лісових, сипучих, будівельних вантажів та інших генеральних з сухопутних видів транспорту на морські судна та у зворотному напрямку.

Площа території порту — 64,411 га, з яких 21,27 га намиті. Складається з 59,04 га основної виробничої території порту та 5,371 га території портового пункту Бугаз, розташованому в селищі Затока. Площа акваторії — 8,4 га. Захисні споруди — хвилезахисна шпора довжиною 158 м.

У лютому 2025 року було підписано основну угоду купівлі-продажу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". В листопаді минулого року, після численних спроб, 13-й аукціон з продажу порту завершився успішно.

Єдиним учасником торгів стало ТОВ "Топ-оффер", яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн.

У травні повідомлялося про те, що Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати поставки транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташований один з найбільших європейських портів.