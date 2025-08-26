Белгород-Днестровский порт подписал меморандум с грузинской компанией: для чего это нужно

Белгород-Днестровский морской порт подписал меморандум о сотрудничестве с грузинской компанией Batumi International Container Terminals LLC (BICT). Для реализации сотрудничества между портами планируется запустить новый паромный маршрут.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что цель меморандума – привлечение грузопотока через "Средний коридор" через расширение возможностей по обработке грузов. По словам директора госпредприятия Оксаны Киктенко, Белгород-Днестровский порт планирует стать самым большим хабом Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ) с Европейской стороны маршрута.

Это уже второй меморандум Белгород-Днестровского порта о сотрудничестве в рамках развития ТМТМ или "Среднего коридора".

BICT эксплуатирует и управляет контейнерными, паромными и генеральными терминалами в морском порту Батуми, Грузия.

"Терминалы украинского и грузинского портов соединит новый паромный маршрут и автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, который проектируется новым владельцем украинского порта, с учетом требований обработки грузов "Среднего коридора", - говорится в сообщении.

О Белгород-Днестровском морском порту

Белгород-Днестровский морской торговый порт — современный международный частный высокомеханизированный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перегрузке лесных, сыпучих, строительных грузов и других генеральных из сухопутных видов транспорта на морские суда и в обратном направлении.

Площадь территории порта - 64,411 га, из которых 21,27 га намыты. Состоит из 59,04 гектаров основной производственной территории порта и 5,371 гектаров территории портового пункта Бугаз, расположенном в поселке Затока. Площадь акватории – 8,4 га. Защитные сооружения – волнозащитная шпора длиной 158 м.

В феврале 2025 года была подписана основная сделку купли-продажи ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". В ноябре прошлого года, после многочисленных попыток, 13 аукцион по продаже порта завершился успешно.

Единственным участником торгов стало ООО "Топ-оффер", предложившее 90 млн грн, тогда как стартовая цена составляла 88,98 млн грн.

В мае сообщалось о том, что Белгород-Днестровский порт до конца 2025 года планирует осуществлять поставки транзитных грузов из Азии в страны Европейского союза по железной дороге через румынский город Галац, в котором расположен один из крупнейших европейских портов.