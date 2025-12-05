Бывший депутат и владелец Белгород-Днестровского порта инициировал торги по участку песка в Днестровском лимане

По инициативе компании бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Продивуса, которая в 2024 году купила единый имущественный комплекс государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт", Государственная служба геологии и недр Украины объявила аукцион по продаже сквозного спецразрешения на участок песка в акватории Днестровского Ли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Отмечается, что сквозное спецразрешение продолжительностью 20 лет предполагает геологическое изучение, опытно-промышленную разработку и последующую добычу песка.

В октябре выставку лота на торги согласовали в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Его первоначальная стоимость составляет 2,7 млн грн .

Аукцион Госгеонадр состоится в декабре.

Выставление разрешения на торги в августе-сентябре 2025 г. инициировала компания ООО "Топ-Оффер" Продивуса, которая 16 октября 2025 года была переименована в ООО "Белгород-Днестровский порт" (ООО "БДП").

Компания бывшего нардепа стала владельцем порта

Напомним, компания ООО "Топ-Оффер" приобрела ЕМК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" путем выкупа "в одни руки" за 108 млн грн (с учетом НДС) в рамках приватизации в 2024 году.

Общество зарегистрировано в конце 2023 г. в Киеве. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендуемого недвижимого имущества, свидетельствуют данные в YouControl.

Владельцем ООО "Топ-Оффер" является украинский бизнесмен, первый вице-президент и член Совета директоров международной федерации бокса IBA, бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Продивус.

О Белгород-Днестровском морском торговом порту

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы до девяти причалов) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

Порт специализируется на перегрузке лесных и зерновых грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции. Основной деятельностью предприятия есть вспомогательное обслуживание водного транспорта.

В состав имущественного комплекса, выставляемого на продажу, входят здания и сооружения Белгород-Днестровского морского торгового порта и базы отдыха "Прибой", а также портопункт "Бугаз".

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).

Недавно Белгород-Днестровский морской порт подписал меморандум о сотрудничестве с грузинской компанией Batumi International Container Terminals LLC (BICT). Для реализации сотрудничества между портами планируется запустить новый паромный маршрут.