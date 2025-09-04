Продажи Volvo снизились из-за падения спроса на электрокары

Мировые продажи Volvo в августе 2025 года сократились на 9% – до 48 029 автомобилей. Наибольшее понижение зафиксировано в сегменте электрокаров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Volvo Cars сообщила о спаде продаж

Шведская компания Volvo Cars сообщила, что в августе продажи полностью электрических автомобилей упали на 28% и составили всего 20% от общего объема.

Продажи электрифицированных авто в целом, включая подзарядные гибриды, снизились на 17% и составили 43% от всех проданных автомобилей.

В июле Volvo Cars также сообщила о резком падении квартальной прибыли, отметив, что спрос остается слабым и нестабильным из-за снижения потребительского доверия и усложнения работы отрасли из-за новых тарифов.

Напомним, по итогам августа 2025 года суммарный объем сегмента электромобилей в Украине (включая легковые автомобили, грузовые и автобусы) составил рекордные 11,5 тыс. ед., что на 12,5% больше, чем было в июле текущего года, и на 22,5% больше по отношению к прошлогодним показателям августа-2024.