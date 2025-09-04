Продажі Volvo знизилися через падіння попиту на електрокари

Світові продажі Volvo у серпні 2025 року скоротилися на 9% - до 48 029 автомобілів. Найбільше зниження зафіксовано в сегменті електрокарів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Volvo Cars повідомила про спад продажів

Шведська компанія Volvo Cars повідомила, що у серпні продажі повністю електричних автомобілів впали на 28% і склали лише 20% від загального обсягу.

Продажі електрифікованих авто загалом, включно з підзарядними гібридами, знизилися на 17% та становили 43% від усіх проданих автомобілів.

У липні Volvo Cars також повідомила про різке падіння квартального прибутку, зазначивши, що попит залишається слабким і нестабільним через зниження споживчої довіри та ускладнення роботи галузі через нові тарифи.

Нагадаємо, за підсумками серпня 2025 року сумарний обсяг сегмента електромобілів в Україні (включаючи легковики, вантажні та автобуси) становив рекордні 11,5 тис. од., що на 12,5% більше, ніж було у липні поточного року, та на 22,5% більше відносно торішніх показників серпня-2024.