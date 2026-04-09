Профицит автогаза в Украине: трейдеры снижают цены из-за низкого спроса

На украинском рынке сжиженного газа зафиксирован существенный избыток горючего. Это привело к разбалансированию и снижению стоимости ресурса. Накопленные объемы мартовского импорта вместе с новыми поставками ужесточили профицит.

Динамика цен на аукционах

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", за период со 2 по 9 апреля средняя стоимость газа на условиях FCA снизилась на 3 100 грн/т и составила 80 760 грн/т. На торгах Украинской энергетической биржи 8 апреля цены опустились в диапазон 78 500–79 000 грн/т.

Результаты торгов государственных производителей: средневзвешенная цена "Укргаздобычи" упала на 6020 грн/т до 80025 грн/т; "Укрнафта" реализовала всего 47% объема по 78 923 грн/т на первом аукционе и 22% на повторном.

Один из участников торгов отметил: "Цены на газ на аукционе были очень низкими. Таких цен нет ни по одному из направлений... ресурс продавался достаточно медленно из-за отсутствия возможности его слива".

Потенциал рынка

Глава GT Group Владислав Колодяжный отметил: "Несмотря на существующие фундаментальные предпосылки для роста цен на газ, профицит ресурса на рынке развернул ценовой тренд".

По его словам, за первые 6 дней апреля импортировано более 14 тыс. т горючего, не считая 60 тыс. т в марте. При этом потребление газа системно падает: в марте показатели реализации в сетях снизились на 11–29% по сравнению с прошлым годом.

Рынок получит потенциал к росту только после реализации дешевого ресурса, который может длиться 1-2 недели при отсутствии дополнительных шоков, в частности, открытия Ормузского направления.

Ситуация в регионах

На юге страны цены на пропан начали падать до уровня 78500 грн/т (43,72 грн/л). В столичном регионе на 9 апреля диапазон цен снизился до 80 000–82 000 грн/т, хотя в начале недели предложения достигали 86 500 грн/т. Топливные компании не ожидают активизации спроса к середине апреля.

Напомним, в начале апреля внешний рынок горючего продемонстрировал рекордные показатели, что повлекло за собой рост розничных цен в Украине. Наиболее существенно подорожало дизельное топливо, однако его стоимость в сетях АЗС была ниже оптовых цен. Стоимость импортного LPG после объявления апрельских котировок превысила 1150$/т (44,50 грн/л). Бензин также подорожал , хотя продемонстрировал большую стабильность по сравнению с другими видами горючего.