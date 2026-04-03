Ситуация на европейском рынке LPG остается напряженной: насколько подорожали пропан и бутан

Котировки пропана в Европе выросли на $48/т до отметки $899/т, а бутана – на $116/т до $975/т. Из-за высокой стоимости ресурса трейдеры сокращают закупки, а грузы из США и Африки перенаправляются на другие рынки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Ситуация в Польше и странах Балтии

Перед пасхальными праздниками активность в Польше возросла, что отразилось на стоимости топлива. В настоящее время ценовые показатели зафиксированы на таком уровне:

партии на восточных терминалах FCA составляют $1 110-1 210/т;

цена с доставкой к границе Украины составляет $1 166-1 232/т;

железнодорожные партии DAP Ягодин/Изов предлагаются по $1 145-1 150/т;

оптовые партии в портах торгуются по $1150-1160/т.

Польские трейдеры отмечают, что спрос зависит от соотношения цен на разные виды топлива.

"Правительство ввело ограничение цен на бензин и дизтопливо, в то время как газ не трогали. При превышении цены на автогаз 60% от бензина продажи замедлятся", — считает польский трейдер.

В Латвии рынок остается пассивным. В порту Риги цена на газ составляет €880-890/т, однако покупатели ожидают снижения стоимости. "Рига переполнена, клиентов нет, цены очень высокие, клиенты не покупают, они ждут снижения", - сообщил поставщик морского пропана.

Снабжение из Литвы и Румынии

В Литве на базисах FCA цена смеси снизилась до $1 000-1 015/т благодаря возобновлению работы Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода. Компания ORLEN Lietuva установила цену для украинских контрагентов на уровне $980/т.

В южном направлении цены выросли из-за новой политики алжирской компании Sonatrach: стоимость пропана выросла на $325/т (до $850/т); цена бутана увеличилась на $400/т (до $900/т); премии по контрактам в дунайских портах составляют $250-300/т; автомобильные партии в румынском Галаке стоят около $1 150/т.

Румынский рынок ориентирован на внутреннее потребление. "В Украину не продаем, потому что сейчас обеспечиваем в первую очередь внутренний рынок", - комментирует ситуацию румынский трейдер.

В апреле ожидается рост спроса на бутан, поскольку румынский рынок автогаза переходит на летний стандарт смеси. В то же время, предложение также вырастет. В Румынии заводы Rompetrol и OMV завершили ремонтные работы, что должно увеличить предложение бутана на рынке в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что кризис поставок нефти и газа из-за перекрытия Ормузского пролива и удара по иранскому месторождению Южный Парс изменили конъюнктуру украинского рынка LPG (сжиженный нефтяной газ). С 12 по 19 марта средняя цена в группе достигла 79 190 грн/т.