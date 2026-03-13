Дефицит LPG в Европе: оптовые цены в Польше и Румынии уже превысили $1000 за тонну

Ситуация на европейском рынке сжиженного газа (LPG) остается напряженной. В конце второй недели с начала конфликта на Ближнем Востоке котировки в Северо-Западной Европе выросли еще на $100. Это привело к дефициту и изоляции отдельных рынков. Оптовые цены в Польше и Румынии уже превысили отметку в $1000 за тонну.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Причины роста цен

Поставки газа в Европу сократились из-за перенаправления потоков в Азию и плановых ремонтов на крупных НПЗ. В частности, техническое обслуживание производят заводы TotalEnergies, Lukoil, Gunvor, Bayernoil и Гданьский НПЗ. В апреле также ожидается остановка установок на Плоцком НПЗ.

Ситуация в Польше и на украинской границе

Польские компании приоритетно обеспечивают внутренний спрос почти не предлагая ресурс на экспорт. Цены на смесь выросли на $75–140/т и сейчас составляют $945–1080/т на условиях поставки FCA.

Один из украинских импортеров отмечает: "То, что цены растут, только часть проблемы. Хуже то, что газ нельзя купить. Реальные предложения есть только у Venor Polska".

Польские трейдеры фиксируют рост количества запросов: "Мы видим, что украинские компании начинают искать этот продукт и соглашаться на более высокие цены".

Однако поставщики остаются осторожными. "У нас есть объемы, но мы их держим для внутреннего рынка", — комментирует представитель одной из компаний.

Южное направление и прогнозы

В Румынии и Турции ситуация тоже обостряется. Наценки к котировкам Sonatrach в Яримдже выросли до $120–130/т. Румынский трейдер сообщает: "В Яримдже наценки в Sonatrach выросли до +$120-130/т на FOB, хотя еще в начале месяца можно было договориться за +$55/т".

Из-за нехватки ресурса объемы по контрактам сокращаются. Собеседник в румынской компании добавляет: "Объемы на апрель всем порезали, так что придется искать спот".

Эксперты не исключают, что в апреле эталон Sonatrach прибавит в цене от 50 до 150 долларов в зависимости от развития событий на Ближнем Востоке. На румынском рынке уже ощущается острый дефицит бутана, а некоторые сети АЗС предполагают возможность остановки реализации горючего.

Напомним, на внутренних аукционах 11 марта зафиксирован резкий рост стоимости LPG. Цена отдельных лотов поднялась до 80700 грн/т. Большинство сделок заключалось в диапазоне 75 000–77 000 грн/т, хотя начальные цены составляли 64 782–66 536 грн/т.