Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,40

44,27

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дефіцит LPG в Європі: гуртові ціни у Польщі та Румунії вже перевищили $1000 за тонну

АЗС
У Європі значний дефіцит LPG / Pixabay

Ситуація на європейському ринку скрапленого газу (LPG) залишається напруженою. Наприкінці другого тижня з початку конфлікту на Близькому Сході котирування у Північно-Західній Європі зросли ще на $100. Це призвело до дефіциту та ізоляції окремих ринків. Гуртові ціни у Польщі та Румунії вже перевищили позначку $1000 за тонну.

про це інформує Еnkorr.

Причини зростання цін

Постачання газу в Європу скоротилося через переспрямування потоків до Азії та планові ремонти на великих НПЗ. Зокрема, технічне обслуговування проводять заводи TotalEnergies, Lukoil, Gunvor, Bayernoil та Гданський НПЗ. У квітні також очікується зупинка установок на Плоцькому НПЗ.

Ситуація в Польщі та на українському кордоні

Польські компанії пріоритетно забезпечують внутрішній попит, майже не пропонуючи ресурс на експорт. Ціни на суміш зросли на $75–140/т і наразі становлять $945–1080/т на умовах поставки FCA.

Один з українських імпортерів зазначає: "Те, що ціни зростають, лише частина проблеми. Гірше те, що газ не можна купити. Реальні пропозиції є тільки у Venor Polska".

Польські трейдери фіксують зростання кількості запитів: "Ми бачимо, що українські компанії починають шукати цей продукт і погоджуватися на вищі ціни".

Проте постачальники залишаються обережними. "У нас наразі є обсяги, але ми їх тримаємо для внутрішнього ринку", — коментує представник однієї з компаній.

Південний напрямок та прогнози

У Румунії та Туреччині ситуація також загострюється. Націнки до котирувань Sonatrach в Яримджі зросли до +$120–130/т. Румунський трейдер повідомляє: "В Яримджі націнки до Sonatrach зросли до +$120-130/т на FOB, хоча на ще початку місяця можна було домовитися за +$55/т".

Через нестачу ресурсу обсяги за контрактами скорочуються. Співрозмовник у румунській компанії додає: "Обсяги на квітень усім порізали, тож доведеться шукати спот".

Експерти не виключають, що у квітні еталон Sonatrach додасть у ціні від $50 до $150 залежно від розвитку подій на Близькому Сході. На румунському ринку вже відчувається гострий дефіцит бутану, а деякі мережі АЗС припускають можливість зупинки реалізації пального.

Нагадаємо, на внутрішніх аукціонах 11 березня зафіксовано різке зростання вартості LPG. Ціна окремих лотів піднялася до 80 700 грн/т. Більшість угод укладалася в діапазоні 75 000–77 000 грн/т, хоча початкові ціни становили 64 782–66 536 грн/т.

Автор:
Тетяна Ковальчук