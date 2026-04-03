AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Ситуація на європейському ринку LPG залишається напруженою: на скільки здорожчали пропан і бутан

Ситуація на європейському ринку LPG залишається напруженою / Shutterstock

Котирування пропану в Європі зросли на $48/т до позначки $899/т, а бутану — на $116/т до $975/т. Через високу вартість ресурсу трейдери скорочують закупівлі, а вантажі з США та Африки переспрямовуються на інші ринки

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Ситуація в Польщі та країнах Балтії

Перед великодніми святами активність у Польщі зросла, що вплинуло на вартість палива. Наразі цінові показники зафіксовані на такому рівні:

  • партії на східних терміналах FCA становлять $1 110-1 210/т; 
  • ціна з доставленням до кордону України складає $1 166-1 232/т; 
  • залізничні партії DAP Ягодин/Ізов пропонуються по $1 145-1 150/т; 
  • гуртові партії в портах торгуються по $1 150-1 160/т.

Польські трейдери зазначають, що попит залежить від співвідношення цін на різні види палива.

"Уряд впровадив обмеження цін на бензин і дизпальне, тоді як газ не чіпали. При перевищенні ціни на автогаз 60% від бензину продажі сповільняться", — вважає польський трейдер.

У Латвії ринок залишається пасивним. У порту Риги ціна на газ становить €880-890/т, проте покупці очікують на зниження вартості. "Рига переповнена, клієнтів немає, ціни дуже високі, клієнти не купують, вони чекають на зниження", — повідомив постачальник морського пропану.

Постачання з Литви та Румунії

У Литві на базисах FCA ціна суміші знизилася до $1 000-1 015/т завдяки відновленню роботи Мажейкяйського нафтопереробного заводу. Компанія ORLEN Lietuva встановила ціну для українських контрагентів на рівні $980/т.

У південному напрямку ціни зросли через нову політику алжирської компанії Sonatrach: вартість пропану зросла на $325/т (до $850/т); ціна бутану збільшилася на $400/т (до $900/т); премії до контрактів у дунайських портах становлять $250-300/т; автомобільні партії в румунському Галаці коштують близько $1 150/т.

Румунський ринок наразі орієнтований на внутрішнє споживання. "В Україну не продаємо, тому що наразі забезпечуємо в першу чергу внутрішній ринок", — коментує ситуацію румунський трейдер.

У квітні очікується зростання попиту на бутан, оскільки румунський ринок автогазу переходить на літній стандарт суміші. Водночас пропозиція також зросте. У Румунії заводи Rompetrol та OMV завершили ремонтні роботи, що має збільшити пропозицію бутану на ринку найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що криза постачань нафти і газу через перекриття Ормузької протоки та удар по іранському родовищу Південний Парс змінили кон'юнктуру українського ринку LPG (скраплений нафтовий газ). З 12 до 19 березня середня ціна в гурті сягнула 79 190 грн/т.

Тетяна Ковальчук