Профіцит автогазу в Україні: трейдери знижують ціни через низький попит

На українському ринку скрапленого газу зафіксовано суттєвий надлишок пального. Це призвело до розбалансування та зниження вартості ресурсу. Накопичені обсяги березневого імпорту разом із новими поставками посилили профіцит.

Динаміка цін на аукціонах

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", за період з 2 по 9 квітня середня вартість газу на умовах FCA зменшилася на 3 100 грн/т і склала 80 760 грн/т. На торгах Української енергетичної біржі 8 квітня ціни опустилися до діапазону 78 500–79 000 грн/т.

Результати торгів державних виробників: середньозважена ціна "Укргазвидобування" впала на 6 020 грн/т до 80 025 грн/т; "Укрнафта" реалізувала лише 47% обсягу по 78 923 грн/т на першому аукціоні та 22% на повторному.

Один із учасників торгів зазначив: "Ціни на газ на аукціоні були дуже низькими. Таких цін немає по жодному з напрямків... ресурс продавався досить повільно через відсутність можливості його зливу".

Потенціал ринку

Голова GT Group Владислав Колодяжний зазначив: "Попри наявні фундаментальні передумови для зростання цін на газ, профіцит ресурсу на ринку розвернув ціновий тренд".

За його словами, за перші 6 днів квітня імпортовано понад 14 тис. т пального, не враховуючи 60 тис. т у березні. При цьому споживання газу системно падає: у березні показники реалізації в мережах знизилися на 11–29% порівняно з минулим роком.

Ринок отримає потенціал до зростання лише після реалізації дешевого ресурсу, що може тривати 1–2 тижні за умови відсутності додаткових шоків, зокрема відкриття Ормузького напрямку.

Ситуація в регіонах

На півдні країни ціни на пропан почали падати до рівня 78 500 грн/т (43,72 грн/л). У столичному регіоні станом на 9 квітня діапазон цін знизився до 80 000–82 000 грн/т, хоча на початку тижня пропозиції сягали 86 500 грн/т. Паливні компанії не очікують активізації попиту до середини квітня.

Нагадаємо, на початку квітня зовнішній ринок пального продемонстрував рекордні показники, що спричинило зростання роздрібних цін в Україні. Найбільш суттєво подорожчало дизельне пальне, проте його вартість у мережах АЗС була нижчою за гуртові ціни. Вартість імпортного LPG після оголошення квітневих котирувань перевищила 1150 $/т (44,50 грн/л). Бензин також подорожчав, хоча продемонстрував більшу стабільність порівняно з іншими видами пального.