Производство кормов в мире превысило 1,4 млрд тонн

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Электронной зерновой биржи.

Производство комбикормов в мире

В 2025 году мировое производство кормов выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом и достигло 1,44 млрд. тонн. Исследование охватило 38 837 комбикормовых предприятий в 142 странах.

Несмотря на положительную динамику, рост был неравномерным. Оно обусловлено не столько увеличением поголовья животных, сколько структурными изменениями в отрасли, повышением производительности и усовершенствованием учета производства.

Наибольшие объемы потребления кормов приходятся на следующие сегменты:

бройлеры - 400,4 млн т (+3,7%);

свиноводство - 380,9 млн т (+3,0%);

несушки - 180,1 млн т (+3,2%);

молочное скотоводство - 170,3 млн т (+2,6%);

говядина - 134,2 млн т (+0,5%);

аквакультура - 55,5 млн т (+4,7%);

домашние животные - 39,3 млн т (+2,4%);

лошади - 10,2 млн т (+0,2%).

Топ-10 стран-производителей кормов остались неизменными, как и в прошлом году. Они обеспечивают около 65% мирового производства, при этом почти половина объемов приходится на первую тройку лидеров.

Среди крупнейших производителей:

Китай - 330,1 млн т (+4%);

США - 267,4 млн т (-0,8%);

Бразилия - 89,9 млн т (-2,8%);

Индия - 57,7 млн т (+4,5%);

Мексика - 41,9 млн т (+1,2%);

Россия - 38,3 млн т (+1,1%);

Испания - 37,5 млн т (-3,4%);

Вьетнам – 26,5 млн т (+2,6%);

Франция - 25,5 млн т (+3,8%);

Япония - 24,0 млн т (-1,3%).

Азия сохраняет статус ключевого региона производства кормов с показателем 559 млн. тонн, демонстрируя рост благодаря индустриализации отрасли. В то же время Северная Америка сократила производство на 0,7% - до 288 млн тонн - из-за уменьшения поголовья крупного рогатого скота, несмотря на повышение эффективности производства.

Европейский рынок показал умеренный рост на 1% – до 274 млн тонн, оставаясь в целом стабильным. В Латинской Америке производство достигло 204 млн. тонн благодаря активному экспорту и низким ценам на зерновые. В Африке и на Ближнем Востоке объемы выросли до 102,5 млн. тонн на фоне возобновления поголовья и более широкого использования комбикормов.

В Океании производство увеличилось на 3,4% - до 11,1 млн. тонн, что связано с ростом населения и активизацией экспорта.

Напомним, в Украине молочные фермы работают в убыток из-за роста расходов на корма, топливо и удобрения, что может привести к массовому сокращению поголовья коров уже летом. К осени отрасль рискует столкнуться с критическим спадом производства.